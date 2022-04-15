Потери Dragon Capital в недвижимости из-за войны достигли 70 миллионов долларов — Фиала

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Потери Dragon Capital в недвижимости из-за войны достигли 70 миллионов долларов — Фиала

Общие потери инвестиционной компании Dragon Capital в сфере складской недвижимости в результате боевых действий составляют 70 миллионов долларов.

Об этом заявил основатель компании Томаш Фиал в интервью Forbes.

«В общей сложности в Киеве и Киевской области было 2 млн кв.м складской недвижимости. Сгорело 11 складов, или 400 тыс. кв.м. Мы потеряли в этом регионе 1/3 наших складов», — сказал Фиала.

Самый крупный пострадавший склад — в Стоянке Киевской области площадью почти 100 тысяч кв. Из них уцелело 7,5 тыс. кв.

«Построить такой склад с нуля — это 600 долларов за кв.м, то есть около 50 млн долларов. Приблизительно такая же сумма — товары арендаторов. Лишь один магазин Goodwine потерял товаров на 15 млн долларов», — заявил бизнесмен.

Также сгорела половина склада в Буче, его общая площадь 30 тыс. кв. м, и арендованная Unilever чайная фабрика — 10 тыс. кв.

«Все конструкции пойдут на металлолом. После окончания военных действий планируем восстановить эти склады, поскольку спрос на них будет. Сейчас начинать строить рискованно, потому что в любой момент может прилететь ракета, а страховка во время войны не работает. Строительство склада продлится около одного года», — сообщил Фиала.

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