Потенциал роста программы «нацкешбэка» постепенно исчерпывается, — Гетманцев Сегодня 09:41

Потенциал роста программы «нацкешбэка» постепенно исчерпывается, — Гетманцев, www.unian.ua

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев считает , что потенциал роста программы «Национальный кэшбек» постепенно исчерпывается, о чем свидетельствует как уменьшение средней выплаты средств на одного участника программы, так и темпы присоединения к ней производителей.

«Скорее всего, „потенциал роста“ постепенно исчерпывается (если еще не иссяк), и дальше общие ежемесячные суммы будут крутиться около ныне достигнутых отметок, а выплаты на одного человека — на уровне 100 грн», — написал он.

Почему так произошло

Январское снижение объема накопленных средств в рамках госпрограммы Гетманцев объяснил замедлением темпов покупки товаров, ведь в декабре украинцы покупали не только еду, но и подарки на праздники, в то время как январь был обычным рабочим месяцем.

Он добавил, что о среднем размере выплаты одному участнику программы уже два месяца не упоминается, однако можно проследить динамику.

«В ноябре 2024 года, поделив 232 млн грн перечисленных в виде кешбэка средств на 2 млн получателей, имеем среднюю выплату 116 грн; в декабре 2024 года 436 млн грн нужно уже разделить на 4,5 млн участников программы, а в январе 2025 года — 414 млн грн более чем на 5 миллионов», — подчеркнул председатель комитета.

Гетманцев напомнил, что авторы программы ставили целью выплачивать ежеквартально 3 млрд грн, то есть 12 млрд грн в год, которые должны были через покупку потребителями определенной категории товаров вернуться в экономику и поддержать отечественных производителей и услуг.

Однако глава комитета колеблется, станут ли стимулом для экономики накопленные за пять месяцев почти 1,3 млрд грн, из которых реально выплачено 388,4 млн грн, которые уже имели возможность вернуться отдельным категориям производителей (а накопленное за декабрь-январь станет доступным только в конце февраля и будет тратиться преимущественно в марте).

Он также отметил, что показательна реакция производителей: темпы присоединения новых участников и товаров к программе почти остановилась. В середине ноября в программе участвовало 1586 производителей (324 тыс. товаров), в конце декабря 2024 г. — 1665 производителей (360 тыс. товаров). На начало февраля количество участников программы превышает 1700 производителей (365 тыс. товаров).

Как сообщалось, 11 октября первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Минэкономики завершило бета-тестирование программы «Национальный кешбэк» и решило запустить его национальную рекламную кампанию.

Максимальный объем кешбэка — 3 тыс. грн/месяц, средства можно потратить до 20 числа следующего месяца на медицинские и коммунальные услуги, спорт, кино, билеты на поезд, военные облигации. А также можно задонатить их ВСУ.

3 февраля на сайте министерства была опубликована информация об уменьшении в январе этого года объема накопленных средств в рамках программы — на 22 млн грн, или 5%, до 414 млн грн.

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