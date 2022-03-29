Поставщик КамАЗа: шведская SKF заявила об остановке своего завода в рф — Finance.ua

Поставщик КамАЗа: шведская SKF заявила об остановке своего завода в рф

Крупнейший производитель подшипников в мире шведская компания SKF заявила об остановке своего завода в рф.

Об этом сообщили в правительстве.

«Самый крупный производитель подшипников в мире шведская компания SKF заявила об остановке своего завода в рф. Снабжение происходило на заводы КАМАЗ и ГАЗ», — указали в правительстве.

Как указано, SKF владеет крупным заводом в Твери и до сих пор не делала официальных заявлений по выходу из россии, в связи с чем под ее головным офисом должна была проходить акция протеста.

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