Поставщик КамАЗа: шведская SKF заявила об остановке своего завода в рф — Finance.ua
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Поставщик КамАЗа: шведская SKF заявила об остановке своего завода в рф

Сегодня 23:02Технологии&Авто
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Крупнейший производитель подшипников в мире шведская компания SKF заявила об остановке своего завода в рф.
Об этом сообщили в правительстве.
«Самый крупный производитель подшипников в мире шведская компания SKF заявила об остановке своего завода в рф. Снабжение происходило на заводы КАМАЗ и ГАЗ», — указали в правительстве.
Как указано, SKF владеет крупным заводом в Твери и до сих пор не делала официальных заявлений по выходу из россии, в связи с чем под ее головным офисом должна была проходить акция протеста.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНН
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