Поставщик Apple приостановил производство на двух китайских заводах — Finance.ua
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Поставщик Apple приостановил производство на двух китайских заводах

26.04.2022, 00:40Фондовый рынок
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Поставщик Apple приостановил производство на двух китайских заводахПоставщик Apple приостановил производство на двух китайских заводах
Один из основных поставщиков Apple — Foxconn Technology — останавливает работу двух фабрик в китайском городе Куньшан после того, как там сообщили о новых случаях COVID-19.
Об этом пишет Aljazeera.
В заявлении Foxconn говорится, что приостановка сделок будет иметь ограниченный эффект, поскольку производство было перенесено в другое место.
«Поскольку производство раньше было развернуто на резервных фабриках, основная продукция фабрики находится на складе за рубежом, и уровень запасов все еще достаточен, влияние на бизнес компании ограничено», — заверили в компании.
«Китай сталкивается с худшей вспышкой COVID-19 с начала 2020 года, когда миллионы людей находятся на карантине. Строгий карантин в Шанхае с конца марта сорвал производство в международных компаниях, включая Tesla, и привел к дефициту продуктов, что вызвало редкие проявления несогласия среди жителей», — пишет издание.
По материалам: Економічна Правда
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