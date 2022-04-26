Поставщик Apple приостановил производство на двух китайских заводах — Finance.ua

Поставщик Apple приостановил производство на двух китайских заводах

Поставщик Apple приостановил производство на двух китайских заводах

Один из основных поставщиков Apple — Foxconn Technology — останавливает работу двух фабрик в китайском городе Куньшан после того, как там сообщили о новых случаях COVID-19.

Об этом пишет Aljazeera

В заявлении Foxconn говорится, что приостановка сделок будет иметь ограниченный эффект, поскольку производство было перенесено в другое место.

«Поскольку производство раньше было развернуто на резервных фабриках, основная продукция фабрики находится на складе за рубежом, и уровень запасов все еще достаточен, влияние на бизнес компании ограничено», — заверили в компании.

«Китай сталкивается с худшей вспышкой COVID-19 с начала 2020 года, когда миллионы людей находятся на карантине. Строгий карантин в Шанхае с конца марта сорвал производство в международных компаниях, включая Tesla, и привел к дефициту продуктов, что вызвало редкие проявления несогласия среди жителей», — пишет издание.

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