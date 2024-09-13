Пособие на зиму в 21 тыс. грн: до какого срока подать заявление (инфографика) — Finance.ua

Пособие на зиму в 21 тыс. грн: до какого срока подать заявление (инфографика)
В Украине продлили срок приема заявлений на получение денежного пособия от Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на подготовку к зиме. Речь идет об единовременной выплате в 21 тыс. гривен.
О таких изменениях сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Вниманию жителей прифронтовых территорий: заявления на получение денежного пособия для покупки твердого топлива будут приниматься до 25 сентября.
Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в партнерстве с Минреинтеграции реализуют совместный проект по предоставлению разового денежного пособия на приобретение твердого бытового топлива для уязвимых категорий населения на прифронтовых территориях.
Речь идет о выплате в размере 21 тысяч гривен на одно домохозяйство на отопительный сезон.
Первоочередно соответствующее пособие получают люди, проживающие в пределах 10-километровой зоны от государственной границы с рф или линии соприкосновения.
Кого касается
Речь идет о громадах Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областей.
Как получить
Для получения пособия граждане должны до 16 сентября подать соответствующие заявления в местные органы власти. Однако в целях обеспечения надлежащего охвата населения пособием заявления будут приниматься до 25 сентября 2024 года.
С алгоритмом получения финансовой помощи для приобретения твердого печного бытового топлива можно ознакомиться по ссылке.
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