Послы согласовали 11-й пакет санкций против россии — Finance.ua

Послы согласовали 11-й пакет санкций против россии Сегодня 16:34 — Казна и Политика

Послы Европейского союза сегодня, 21 июня, согласовали 11-й пакет санкций против России.

«Сегодня послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против россии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пакет включает меры, направленные на противодействие обхода санкций и отдельным листингам.

С самого начала вторжения рф в Украину Европейский союз ввел уже 10 пакетов ограничений. Под санкции попали российские чиновники, олигархи, юридические лица и компании, которые помогают Кремлю вести захватническую войну против Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая в Киеве заявила, что новые санкции будут направлены на пресечение обхода уже действующих торговых ограничений россии.

«Если мы увидим, что товары идут из Евросоюза в третьи страны, а затем попадают в россию, мы могли бы предложить странам-членам санкционировать экспорт этих товаров. Этот инструмент будет последним средством, и его будут использовать осторожно», — сказала она.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.