Послы согласовали 11-й пакет санкций против россии — Finance.ua
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Послы согласовали 11-й пакет санкций против россии

Казна и Политика
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Послы Европейского союза сегодня, 21 июня, согласовали 11-й пакет санкций против России.
Об этом сообщает Шведское председательство в Совете ЕС.
«Сегодня послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против россии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пакет включает меры, направленные на противодействие обхода санкций и отдельным листингам.
С самого начала вторжения рф в Украину Европейский союз ввел уже 10 пакетов ограничений. Под санкции попали российские чиновники, олигархи, юридические лица и компании, которые помогают Кремлю вести захватническую войну против Украины.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая в Киеве заявила, что новые санкции будут направлены на пресечение обхода уже действующих торговых ограничений россии.
«Если мы увидим, что товары идут из Евросоюза в третьи страны, а затем попадают в россию, мы могли бы предложить странам-членам санкционировать экспорт этих товаров. Этот инструмент будет последним средством, и его будут использовать осторожно», — сказала она.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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