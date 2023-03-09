Последствия войны: производство черной металлургии в Украине снизилось почти на 80% — Finance.ua

Последствия войны: производство черной металлургии в Украине снизилось почти на 80% Сегодня 20:24 — Казна и Политика

Последствия войны: производство черной металлургии в Украине снизилось почти на 80%

За первые два месяца 2023 года по сравнению с январем-февралем прошлого года украинские предприятия черной металлургии в среднем снизили производство почти на 80%.

Об этом свидетельствуют данные ОП «Укрметаллургпром».

За январь-февраль 2023 года металлурги произвели 737 тыс. тонн чугуна, что на 77,6% уступает показателю аналогичного периода прошлого года. Производство стали упало на 79,3% — до 708 тыс. тонн по сравнению с первыми двумя месяцами 2022 года.

Проката Украина произвела на 79,9% меньше, чем за первые два месяца прошлого года, выпустив 591 тыс. тонн.

За январь-февраль 2022 года в Украине произвели 3,291 млн тонн чугуна, 3,413 млн тонн стали, 2,934 млн тонн проката.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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