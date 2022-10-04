После объявления мобилизации в рф интерес белорусов к работе в Польше вырос на 700% — Finance.ua
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После объявления мобилизации в рф интерес белорусов к работе в Польше вырос на 700%

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Ректрутеры уже неделю фиксируют пиковый рост запросов на работу в Польше со стороны белорусов.
Об этом сообщает международное агентство по трудоустройству Gremi Personal.
В компании отмечают, что после объявления мобилизации в россии начали получать примерно 50 запросов ежедневно со стороны белорусов — раньше эта отметка достигала примерно 180 запросов в месяц.
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Специалисты считают, что есть несколько причин, почему белорусы начали искать работу в Польше.
«Мужчины чувствуют риски мобилизации в своей стране и опасаются возможного начала боевых действий на украинско-белорусской границе», — говорится в сообщении.
В компании также посчитали, что сразу после полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля граждане беларуси начали обращаться с запросами на работу в Польше на 40% чаще, чем до войны.
"Примечательно, что белорусы интересуются именно легальным трудоустройством, чтобы получить рабочую визу.
Особый интерес к легальному трудоустройству связан с намерениями использовать краткосрочное трудоустройство как способ получения рабочей визы и права пребывания в Евросоюзе", — говорят в Gremi Personal.
Аналогичная ситуация сложилась с россиянами. За первые два дня после объявления мобилизации в россии рекрутеры получили 130 запросов на работу от граждан рф. Для сравнения, раньше эта отметка достигала 20-30 запросов в месяц. Эта динамика растет ежедневно, и специалисты фиксируют уже 300 запросов в сутки на любую работу в Польше.
"Сухопутные пути в Польшу и ЕС фактически отрезаны для россиян, поэтому многие граждане россии пытаются попасть в ЕС транзитом, вылетая из Турции, Сербии, ОАЭ, Армении и даже Катара, хотя не все имеют достаточно средств, чтобы осуществить этот маршрут.
Однако польские компании в большинстве своем не сотрудничают с россиянами, несмотря на большой дефицит мужской рабочей силы", — заявила директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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