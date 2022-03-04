Посевная в военное время: бюрократию по семенам упростят, военнообязанных будут бронировать для работ — Finance.ua

Посевная в военное время: бюрократию по семенам упростят, военнообязанных будут бронировать для работ

Сегодня 23:57 — Аграрный рынок

Для обеспечения посевной кампании в военное время бюрократию относительно семян, в частности, сертификации, упростят, а военнообязанных будут бронировать для соответствующих сельскохозяйственных работ. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко в пятницу, 4 марта.

«За последние два дня издал ряд приказов для обеспечения посевной кампании-2022, а правительство приняло соответствующие постановления», — сообщил Лещенко в Telegram

Министр перечислил принятые решения относительно обеспечения посевной:

1. ГП «Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции» будет организовывать процесс бесперебойной реализации семян и посадочного материала, необходимого для посева. На время военного положения этот процесс — без дополнительных процедур сертификации. Для импортируемых семян достаточно сертификата страны-производителя.

2. Во время ввоза на территорию Украины семена Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей должна признавать иностранную сертификацию на семена. Кроме того, служба будет инспектировать фитосанитарное состояние семян, но может не проводить фитосанитарную экспертизу.

«Эти меры позволят нам обеспечить всех с/х товаропроизводителей семенами в необходимом количестве, благодаря упрощению бюрократии», — указал Лещенко.

3. Для того, чтобы обеспечить посевную, правительство вводит бронирование военнообязанных (это касается и других критически важных отраслей экономики). Аграрные предприятия и производители продовольствия будут подавать Минагрополитики списки критически важных работников, которым будет предоставлена отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации и на военное время.

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