Porsche выпустила свою первую NFT-коллекцию — Finance.ua

Porsche выпустила свою первую NFT-коллекцию
Немецкий автопроизводитель Porsche выпустил свою первую коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT), посвященных культовому спортивному автомобилю 911.
Коллекция из 7500 токенов была открыта для чеканки авторизованным владельцам списка в четыре этапа по одному часу каждый, а затем для широкой публики. Коллекционеры могут выпустить до трех виртуальных 911 Porsche по цене 0,911 ETH за штуку (приблизительно $1490) и настроить дизайн и редкость своих NFT.
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На вторичных рынках коллекция продается на $50 дешевле. Ее стоимость составляет 0,89 ETH или около $1450.
Известно, что для распространения токенов Porsche сотрудничала с дочерней компанией немецкой компании по цифровому коллекционированию Fanzone Road2Dreams.
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