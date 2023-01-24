Porsche выпустила свою первую NFT-коллекцию — Finance.ua

Porsche выпустила свою первую NFT-коллекцию Сегодня 19:36 — Криптовалюта

Porsche выпустила свою первую NFT-коллекцию

Немецкий автопроизводитель Porsche выпустил свою первую коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT), посвященных культовому спортивному автомобилю 911.

Коллекция из 7500 токенов была открыта для чеканки авторизованным владельцам списка в четыре этапа по одному часу каждый, а затем для широкой публики. Коллекционеры могут выпустить до трех виртуальных 911 Porsche по цене 0,911 ETH за штуку (приблизительно $1490) и настроить дизайн и редкость своих NFT.

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На вторичных рынках коллекция продается на $50 дешевле. Ее стоимость составляет 0,89 ETH или около $1450.

Известно, что для распространения токенов Porsche сотрудничала с дочерней компанией немецкой компании по цифровому коллекционированию Fanzone Road2Dreams.

cryptomisto По материалам:

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