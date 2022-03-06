Porsche ушла с российского рынка и пожертвовала Украине 1 миллион евро — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Porsche ушла с российского рынка и пожертвовала Украине 1 миллион евро

Сегодня 15:45Фондовый рынок
48
Porsche ушла с российского рынка и пожертвовала Украине 1 миллион евроPorsche ушла с российского рынка и пожертвовала Украине 1 миллион евро
Немецкая автомобильная компания Porsche пожертвовала один миллион евро на оказание экстренной помощи украинцам, пострадавшим от гуманитарного кризиса в результате военного вторжения РФ.
Об этом сообщило руководство марки, передает MMR.
«Мы глубоко расстроены событиями в Украине. Многие нуждаются в неотложной помощи не по собственной вине. Поэтому мы вносим вклад и поддерживаем организации, помогающие населению на местах», — сообщил генеральный директор Porsche Оливер Блюме.

Справка Finance.ua:

  • платежные сервисы Visa и Mastercard заявили, что полностью останавливают работу в России и в ближайшие дни прекратят все транзакции по картам;
  • компания, выпускающая одежду под брендом Zara, выходит из российского рынка на фоне нападения РФ на Украину;
  • крупнейшая авиакомпания России, «Аэрофлот», останавливает с 8 марта все зарубежные рейсы. Ранее Росавиация запретила международные рейсы самолетов в лизинге.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: MMR
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.