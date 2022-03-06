Porsche ушла с российского рынка и пожертвовала Украине 1 миллион евро — Finance.ua

Porsche ушла с российского рынка и пожертвовала Украине 1 миллион евро
Немецкая автомобильная компания Porsche пожертвовала один миллион евро на оказание экстренной помощи украинцам, пострадавшим от гуманитарного кризиса в результате военного вторжения РФ.
Об этом сообщило руководство марки, передает MMR.
«Мы глубоко расстроены событиями в Украине. Многие нуждаются в неотложной помощи не по собственной вине. Поэтому мы вносим вклад и поддерживаем организации, помогающие населению на местах», — сообщил генеральный директор Porsche Оливер Блюме.
Справка Finance.ua:
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