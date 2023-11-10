Porsche показала салон новой Panamera — Finance.ua

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Porsche показала салон новой Panamera

Технологии&Авто
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Porsche показала салон новой Panamera
Porsche показала салон новой Panamera
Porsche рассекретила салон Panamera нового поколения. Спорткар третьего поколения покажут 24 ноября и накануне премьеры немецкая марка решила подогреть интерес к нему, полностью показав салон.
Он оформлен в стиле Taycan, однако, в отличие от полностью электрической модели Panamera получила не пять, а четыре дисплея, сохранив некоторые физические элементы управления. Также на спорткаре дебютирует несколько обновленный логотип Porsche — он виден на руле.
Porsche показала салон новой Panamera
«Третья» Porsche Panamera получила 12,6-дюймовую приборную панель без козырька, которая соседствует со встроенным центральным тачскрином и дополнительным экраном для переднего пассажира. Ниже по центру, где Taycan имеет еще один дисплей, расположились дефлекторы вентиляционной системы и увеличенный отсек для хранения мелочей с глянцевой крышкой.
Porsche показала салон новой Panamera
В мультируль встроен переключатель режимов езды, которые отображаются на «приборке». С руля можно управлять проекционным дисплеем, селектор передач также перенесен на рулевую колонку, чтобы освободить место на центральном тоннеле. Четвертый экран установлен сзади: пассажиры второго ряда могут управлять некоторыми функциями, включая мультимедийную систему и освещение.
Кроме этого, спорткар впервые получит экологичную обивку без кожи — с тканью Race-Tex и Pepita.
Porsche показала салон новой Panamera
Что касается экстерьера, то ожидаются лишь точечные новшества вроде модернизированной оптики и бамперов. А вот моторную гамму адаптируют к более жесткому экостандарту Евро-7, добавив в гамму подключаемый гибрид.
По материалам:
t4
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