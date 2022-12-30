Porsche нашла способ сохранить жизнь ДВС после 2030 года — Finance.ua
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Porsche нашла способ сохранить жизнь ДВС после 2030 года

Технологии&Авто
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Porsche нашла способ сохранить жизнь ДВС после 2030 года
Porsche нашла способ сохранить жизнь ДВС после 2030 года
Немецкая компания Porsche совместно со своими чилийскими партнерами из Highly Innovative Fuels (HIF) приступила к опытному производству синтетического топлива. Завод Haru Oni был открыт в Пунта-Аренасе в присутствии чилийского министра энергетики Диего Парду (Diego Pardow).
Об этом сообщает пресс-служба производителя.
В компании Porsche не собираются отказываться от автомобилей ДВС. Чтобы сохранить жизнь силовому агрегату в условиях постоянно усиливающихся условий к экологии, в компании намерены использовать синтетическое топливо eFuel, получаемое в процессе химического синтеза воды и диоксида углерода, причем энергия для этого преобразования будет получена от ветряных генераторов.
"Porsche развивает два направления — электромобилизации и eFuel. Использование синтетического топлива позволит снизить выбросы CO2. Если рассматривать транспортный сектор в целом, промышленное производство синтетического топлива должно развиваться по всему миру. С пилотным заводом в Чили компания Porsche займет ведущую роль в этом процессе, комментирует Барбара Френкель, член совета директоров департамента закупок Porsche AG.
«Потенциал eFuel огромен. Сейчас в мире насчитывается более 1,3 миллиарда автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Многие из них будут использоваться на дорогах в ближайшие десятилетия, а eFuel предлагает владельцам таких автомобилей альтернативу с почти нулевым выбросом углерода. Как производитель высокопроизводительных и эффективных двигателей, Porsche имеет широкий спектр ноу-хау в области топлива», — добавил Михаэль Стейнер, член исполнительного совета департамента развития Porsche AG.
На пилотном этапе планируется производство eFuel на уровне около 130 тысяч литров в год. Сначала топливо будет использоваться в таких проектах как гоночная серия Porsche Mobil 1 Supercup, а также в центрах водительского мастерства Porsche Experience Center. После окончания пилотного этапа полномасштабная фаза проекта в Чили позволит увеличить к 2025 году производство синтетического топлива до 55 млн л в год, а через два года выйти на объем 550 млн л.
Юг Чили предлагает идеальные условия для производства синтетического топлива — здесь ветер дует около 270 дней в году и позволяет ветряным турбинам работать на полную мощность. Пунта-Аренас также расположен недалеко от Магелланового пролива. Из порта Кабо-Негро eFuel можно транспортировать так же, как и традиционное топливо, по всему миру и распространять с использованием существующей инфраструктуры.
Компания Porsche планирует к 2030 году добиться углеродной нейтральности. Одним из направлений достижения этой цели является использование синтетического топлива. Компания Porsche уже потратила более $100 млн на разработку и производство eFuel. В частности, в апреле нынешнего года $75 млн инвестировали в компанию HIF Global LLC. Она занимается проектированием, строительством и управлением заводами по производству синтетического топлива в Чили, США и Австралии.
По материалам:
Обозреватель
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