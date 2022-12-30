Porsche нашла способ сохранить жизнь ДВС после 2030 года — Finance.ua

Porsche нашла способ сохранить жизнь ДВС после 2030 года Сегодня 23:02 — Технологии&Авто

Porsche нашла способ сохранить жизнь ДВС после 2030 года

Немецкая компания Porsche совместно со своими чилийскими партнерами из Highly Innovative Fuels (HIF) приступила к опытному производству синтетического топлива. Завод Haru Oni был открыт в Пунта-Аренасе в присутствии чилийского министра энергетики Диего Парду (Diego Pardow).

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

В компании Porsche не собираются отказываться от автомобилей ДВС. Чтобы сохранить жизнь силовому агрегату в условиях постоянно усиливающихся условий к экологии, в компании намерены использовать синтетическое топливо eFuel, получаемое в процессе химического синтеза воды и диоксида углерода, причем энергия для этого преобразования будет получена от ветряных генераторов.

"Porsche развивает два направления — электромобилизации и eFuel. Использование синтетического топлива позволит снизить выбросы CO2. Если рассматривать транспортный сектор в целом, промышленное производство синтетического топлива должно развиваться по всему миру. С пилотным заводом в Чили компания Porsche займет ведущую роль в этом процессе, комментирует Барбара Френкель, член совета директоров департамента закупок Porsche AG.

«Потенциал eFuel огромен. Сейчас в мире насчитывается более 1,3 миллиарда автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Многие из них будут использоваться на дорогах в ближайшие десятилетия, а eFuel предлагает владельцам таких автомобилей альтернативу с почти нулевым выбросом углерода. Как производитель высокопроизводительных и эффективных двигателей, Porsche имеет широкий спектр ноу-хау в области топлива», — добавил Михаэль Стейнер, член исполнительного совета департамента развития Porsche AG.

На пилотном этапе планируется производство eFuel на уровне около 130 тысяч литров в год. Сначала топливо будет использоваться в таких проектах как гоночная серия Porsche Mobil 1 Supercup, а также в центрах водительского мастерства Porsche Experience Center. После окончания пилотного этапа полномасштабная фаза проекта в Чили позволит увеличить к 2025 году производство синтетического топлива до 55 млн л в год, а через два года выйти на объем 550 млн л.

Юг Чили предлагает идеальные условия для производства синтетического топлива — здесь ветер дует около 270 дней в году и позволяет ветряным турбинам работать на полную мощность. Пунта-Аренас также расположен недалеко от Магелланового пролива. Из порта Кабо-Негро eFuel можно транспортировать так же, как и традиционное топливо, по всему миру и распространять с использованием существующей инфраструктуры.

Компания Porsche планирует к 2030 году добиться углеродной нейтральности. Одним из направлений достижения этой цели является использование синтетического топлива. Компания Porsche уже потратила более $100 млн на разработку и производство eFuel. В частности, в апреле нынешнего года $75 млн инвестировали в компанию HIF Global LLC. Она занимается проектированием, строительством и управлением заводами по производству синтетического топлива в Чили, США и Австралии.

Обозреватель По материалам:

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