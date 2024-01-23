Помощь по больничным в 2024 году — как рассчитать размер Сегодня 08:31 — Личные финансы

Помощь по больничным в 2024 году — как рассчитать размер

Украинцы имеют право на пособие по временной утрате трудоспособности, которое призвано компенсировать утраченный заработок. Эксперты рассказали, как посчитать размер пособия по больничным в 2024 году.

Об этом говорится в материалах правительства

По украинскому законодательству размер пособия по больничным зависит от среднедневной заработной платы работника и продолжительности страхового стажа.

Размеры больничных застрахованным лицам в зависимости от стажа таковы:

50% средней зарплаты (дохода) — застрахованным гражданам, у которых страховой стаж составляет не более 3 лет;

60% - срок страхового стажа — от 3 до 5 лет;

70% - страховой стаж составляет 5−8 лет;

100% - срок страхового стажа превышает 8 лет.

Однако для некоторых лиц размер больничных равен 100% независимо от стажа. В частности, речь идет о лицах, имеющих льготы в соответствии с законодательством:

пострадавшие в результате Чернобыльской аварии;

ветераны войны;

члены семей погибших защитников и защитниц.

В то же время, если у работника в течение 12 месяцев перед страховым случаем было в наличии страхового стажа менее шести месяцев, то пособие по временной нетрудоспособности рассчитывают исходя из начисленной зарплаты, с которой уплачивают страховые взносы, однако не больше суммы пособия, исчисленного с минимальной зарплаты.

Как получить выплату по больничному

Деньги по больничным выплачивает Пенсионный фонд. Для того чтобы получить выплаты по больничным от ПФУ, работодатели должны подать заявление-расчет, где содержится информация о начисленных застрахованным гражданам средствах.

Форма заявления остается неизменной.

Пенсионный фонд реализовал возможность формирования и предоставления информации о выплате средств застрахованным лицам страхователями через электронный кабинет на портале электронных услуг ПФУ

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