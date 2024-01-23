Помощь по больничным в 2024 году — как рассчитать размер
Украинцы имеют право на пособие по временной утрате трудоспособности, которое призвано компенсировать утраченный заработок. Эксперты рассказали, как посчитать размер пособия по больничным в 2024 году.
Об этом говорится в материалах правительства.
По украинскому законодательству размер пособия по больничным зависит от среднедневной заработной платы работника и продолжительности страхового стажа.
Размеры больничных застрахованным лицам в зависимости от стажа таковы:
- 50% средней зарплаты (дохода) — застрахованным гражданам, у которых страховой стаж составляет не более 3 лет;
- 60% - срок страхового стажа — от 3 до 5 лет;
- 70% - страховой стаж составляет 5−8 лет;
- 100% - срок страхового стажа превышает 8 лет.
Однако для некоторых лиц размер больничных равен 100% независимо от стажа. В частности, речь идет о лицах, имеющих льготы в соответствии с законодательством:
- пострадавшие в результате Чернобыльской аварии;
- ветераны войны;
- члены семей погибших защитников и защитниц.
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В то же время, если у работника в течение 12 месяцев перед страховым случаем было в наличии страхового стажа менее шести месяцев, то пособие по временной нетрудоспособности рассчитывают исходя из начисленной зарплаты, с которой уплачивают страховые взносы, однако не больше суммы пособия, исчисленного с минимальной зарплаты.
Как получить выплату по больничному
Деньги по больничным выплачивает Пенсионный фонд. Для того чтобы получить выплаты по больничным от ПФУ, работодатели должны подать заявление-расчет, где содержится информация о начисленных застрахованным гражданам средствах.
Форма заявления остается неизменной.
Пенсионный фонд реализовал возможность формирования и предоставления информации о выплате средств застрахованным лицам страхователями через электронный кабинет на портале электронных услуг ПФУ.
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