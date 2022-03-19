Помощь для украинцев в Польше появилась на портале Дія.Бизнес — Finance.ua

Помощь для украинцев в Польше появилась на портале Дія.Бизнес

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Помощь для украинцев в Польше появилась на портале Дія.Бизнес

Чтобы поддержать соотечественников в Польше, команда портала Дія.Бізнес создала специальную тематическую страницу. На нем можно найти полезную информацию на украинском языке.

Об этом сообщает Минцифры.

«В результате войны и вторжения России множество украинцев вынуждены были покинуть государство и переехать в соседнюю Польшу. Чтобы поддержать соотечественников за рубежом, команда Дія.Бізнес создала новую тематическую страницу на сайте », — сказано в сообщении.

На тематической странице можно найти:

информацию о трудоустройстве и вакансиях;

горячую линию информационной помощи;

полезные ссылки;

советы по открытию бизнеса в Польше, даже если у вас нет польского гражданства;

ответы на часто задаваемые вопросы о документах, сроках пребывания, разрешениях и т.д.



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