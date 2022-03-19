Помощь для украинцев в Польше появилась на портале Дія.Бизнес — Finance.ua

«В результате войны и вторжения России множество украинцев вынуждены были покинуть государство и переехать в соседнюю Польшу. Чтобы поддержать соотечественников за рубежом, команда Дія.Бізнес создала новую тематическую страницу на сайте», — сказано в сообщении.
На тематической странице можно найти:
информацию о трудоустройстве и вакансиях;
горячую линию информационной помощи;
полезные ссылки;
советы по открытию бизнеса в Польше, даже если у вас нет польского гражданства;
ответы на часто задаваемые вопросы о документах, сроках пребывания, разрешениях и т.д.