Помощь для украинцев в Польше появилась на портале Дія.Бизнес — Finance.ua
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Помощь для украинцев в Польше появилась на портале Дія.Бизнес

Сегодня 18:11Личные финансы
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Помощь для украинцев в Польше появилась на портале Дія.БизнесПомощь для украинцев в Польше появилась на портале Дія.Бизнес
Чтобы поддержать соотечественников в Польше, команда портала Дія.Бізнес создала специальную тематическую страницу. На нем можно найти полезную информацию на украинском языке.
Об этом сообщает Минцифры.
«В результате войны и вторжения России множество украинцев вынуждены были покинуть государство и переехать в соседнюю Польшу. Чтобы поддержать соотечественников за рубежом, команда Дія.Бізнес создала новую тематическую страницу на сайте», — сказано в сообщении.
На тематической странице можно найти:
  • информацию о трудоустройстве и вакансиях;
  • горячую линию информационной помощи;
  • полезные ссылки;
  • советы по открытию бизнеса в Польше, даже если у вас нет польского гражданства;
  • ответы на часто задаваемые вопросы о документах, сроках пребывания, разрешениях и т.д.

Справка Finance.ua:

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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