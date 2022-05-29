Помощь безработным в «Дія»: в Минцифры ответили на самые распространенные вопросы — Finance.ua

Помощь безработным в «Дія»: в Минцифры ответили на самые распространенные вопросы

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Помощь безработным в «Дія»: в Минцифры ответили на самые распространенные вопросы

20 мая в приложении и на портале «Дія» запустили услугу по оформлению статуса безработного и получения ежемесячной помощи. Однако команда Минцифры получила множествовопросов о новой функции, поэтому эксперты дали ответы на часто задаваемые вопросы.

В приложении ошибка, вы не можете получить помощь. «Дія» не нашла о вас данные в списках ПФУ и ГНС, что это значит?

Эта услуга доступна только людям, находящимся в перечне Пенсионного фонда Украины, и места трудоустройства которых расположены на временно оккупированной территории или в зоне боевых действий. Но если услуга вам недоступна, то рекомендуем узнать причину в ПФУ. Или воспользоваться услугой регистрации в центре занятости на портале «Дія».

Следует ли мне после подачи заявления увольняться с места работы, если я не получаю доход?

Регистрация безработного в Центре занятости означает увольнение и поиск работы для него. Поэтому, если хотите получить статус безработного и выплаты, вам необходимо уволиться с текущего места работы.

Хочу получить статус безработного, но мой центр занятости не работает.

Сейчас есть определенные ограничения по выбору центров занятости в некоторых областях Украины. Из-за того что некоторые из них приостановили работу из-за военного положения.

Каким будет размер выплат после получения статуса безработного?

Он будет считаться в процентном соотношении к среднему доходу человека и в зависимости от его страхового стажа. Для уточнения этого вопроса лучше обратиться в ваш центр занятости.

Подал заявление, но его рассматривают более 3 рабочих дней.

Заявление автоматически посылается в центр занятости на обработку специалистом. Статус, отображаемый в «Дія», передают именно оттуда. Поэтому специалисты советуют обратиться туда, где вы подавали заявление, чтобы уточнить причину его долгой обработки.

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