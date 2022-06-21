Получите карту єПідтримка в ПУМБ — Finance.ua

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Получите карту єПідтримка в ПУМБ

Сегодня 12:35 — Финтех и Карты

Получите карту єПідтримка в ПУМБ

Услуга єПідтримка снова доступна онлайн! Напоминаем, что помощь от государства могут получить все украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях/или потерявшие свое жилье и подавшие заявку на возмещение соответствующих потерь через Дія/ЦНАП/УСЗН.

Финансовую помощь в размере 2000 грн на каждого взрослого и 3000 грн на каждого ребенка можно оформить как офлайн (в ЦНАП/УСЗН), так и онлайн (с помощью Дія).

Если вы выбираете вариант оформления помощи в ЦНАП, средства можно получить на карту єПідтримка от ПУМБ . Для этого, в заявлении на получение помощи, необходимо указать IBAN-код счета.

Как найти IBAN-код счета:

в мобильном приложении ПУМБ Online необходимо выбрать карту, нажать на знак «i» и перейти к меню получения реквизитов

в чат-боте ПУМБ необходимо выбрать раздел «мои продукты» — «дебетовая карта» — «реквизиты счета»

с помощью голосового помощника на горячей линии ПУМБ по номеру 044 290 7 290.

Обратите внимание, карту єПідтримка можно открыть в нескольких банках и самостоятельно выбирать на какую именно из карт будет сделано перечисление финансовой помощи. Это означает, что даже при условии наличия карты єПідтримка от другого банка, украинцы могут открыть еще одну в ПУМБ и оценить все преимущества карты єПідтримка от ПУМБ: бесплатные переводы внутри ПУМБ и на карты других банков, снятие средств на любом банкомате Украины и за рубежом — без комиссии и прочее.

Открыть виртуальную карту єПідтримка в ПУМБ можно через мобильное приложение ПУМБ Online. Далее необходимо перейти к приложению Дія, в разделе «Услуги», найти «Оформление помощи для ВПЛ» и подать заявку на получение справки ВПЛ и финансовой помощи, выбрав карту ПУМБ для получения зачислений. Новые клиенты банка также могут открыть карту єПідтримка, пройдя удаленную идентификацию и верификацию через приложение Дія и открыв карту всеКАРТА в приложении ПУМБ Online.

Также, кроме государственной программы єПідтримка, украинцы имеют право и на другие виды финансовой помощи:

денежное пособие от программ ООН для семей с детьми от ЮНИСЕФ;

жителям пострадавших регионов от УВКБ ООН;

зарегистрированным ВПЛ от продовольственной программы ООН;

программа выплат от Норвежского совета по делам беженцев (NRC);

программа денежной помощи от Международного Комитета Красного Креста (МККК) и Общества Красного Креста Украины (ОККУ)*.

Обратите внимание, что оформление и обслуживание виртуальной карты єПідтримка является бесплатным. Также, расчеты картой — неограниченные (как обычные карты). Срок действия карты — 3 года.

* Более подробную информацию о других видах помощи ВПЛ можно найти по ссылке

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