Получите карту єПідтримка в ПУМБ — Finance.ua

Услуга
єПідтримка снова доступна онлайн!
Напоминаем, что помощь от государства
могут получить все украинцы, проживающие
на временно оккупированных территориях/или
потерявшие свое жилье и
подавшие
заявку
на возмещение соответствующих потерь
через Дія/ЦНАП/УСЗН.
Финансовую помощь в размере 2000 грн на
каждого взрослого и 3000 грн на каждого
ребенка можно оформить как офлайн (в
ЦНАП/УСЗН),
так и онлайн (с помощью Дія).
Если
вы выбираете вариант оформления помощи
в ЦНАП, средства можно получить на карту
єПідтримка от ПУМБ. Для этого, в заявлении
на получение помощи, необходимо указать
IBAN-код счета.
Как
найти IBAN-код счета:
в
мобильном приложении ПУМБ Online необходимо
выбрать карту, нажать на знак «i» и
перейти к меню получения реквизитов
в
чат-боте ПУМБ необходимо выбрать раздел
«мои продукты» — «дебетовая карта» —
«реквизиты счета»
с
помощью голосового помощника на горячей
линии ПУМБ по номеру 044 290 7 290.
Обратите
внимание, карту єПідтримка можно открыть
в нескольких банках и самостоятельно
выбирать на какую именно из карт будет
сделано перечисление финансовой помощи.
Это означает, что даже при
условии наличия карты єПідтримка от
другого банка, украинцы могут открыть
еще одну в ПУМБ и оценить все преимущества
карты єПідтримка от ПУМБ: бесплатные
переводы внутри
ПУМБ и на карты других банков, снятие
средств на любом банкомате Украины и
за рубежом — без комиссии и прочее.
Открыть виртуальную карту єПідтримка
в ПУМБ можно через мобильное приложение
ПУМБ
Online.
Далее необходимо перейти к приложению
Дія, в разделе «Услуги», найти «Оформление
помощи для ВПЛ» и подать заявку на
получение справки ВПЛ и финансовой
помощи, выбрав карту ПУМБ для получения
зачислений. Новые клиенты банка также
могут открыть карту єПідтримка, пройдя
удаленную идентификацию и верификацию
через приложение Дія и открыв карту
всеКАРТА в приложении ПУМБ Online.
Также,
кроме государственной программы
єПідтримка, украинцы
имеют право и на другие виды финансовой
помощи:
денежное
пособие от программ ООН для семей с
детьми от ЮНИСЕФ;
жителям
пострадавших регионов от УВКБ ООН;
зарегистрированным
ВПЛ от продовольственной программы
ООН;
программа
выплат от Норвежского совета по делам
беженцев (NRC);
программа
денежной помощи от Международного
Комитета Красного Креста (МККК) и Общества
Красного Креста Украины (ОККУ)*.
Обратите
внимание, что оформление
и обслуживание виртуальной карты
єПідтримка является бесплатным.
Также, расчеты
картой — неограниченные (как обычные
карты). Срок действия карты — 3 года.
*
Более подробную информацию о других
видах помощи ВПЛ можно найти по ссылке.