Получите карту єПідтримка в ПУМБ — Finance.ua

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Получите карту єПідтримка в ПУМБ

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Получите карту єПідтримка в ПУМБПолучите карту єПідтримка в ПУМБ
Услуга єПідтримка снова доступна онлайн! Напоминаем, что помощь от государства могут получить все украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях/или потерявшие свое жилье и подавшие заявку на возмещение соответствующих потерь через Дія/ЦНАП/УСЗН.
Финансовую помощь в размере 2000 грн на каждого взрослого и 3000 грн на каждого ребенка можно оформить как офлайн (в ЦНАП/УСЗН), так и онлайн (с помощью Дія).
Если вы выбираете вариант оформления помощи в ЦНАП, средства можно получить на карту єПідтримка от ПУМБ. Для этого, в заявлении на получение помощи, необходимо указать IBAN-код счета.
Как найти IBAN-код счета:
  • в мобильном приложении ПУМБ Online необходимо выбрать карту, нажать на знак «i» и перейти к меню получения реквизитов
  • в чат-боте ПУМБ необходимо выбрать раздел «мои продукты» — «дебетовая карта» — «реквизиты счета»
  • с помощью голосового помощника на горячей линии ПУМБ по номеру 044 290 7 290.
Обратите внимание, карту єПідтримка можно открыть в нескольких банках и самостоятельно выбирать на какую именно из карт будет сделано перечисление финансовой помощи. Это означает, что даже при условии наличия карты єПідтримка от другого банка, украинцы могут открыть еще одну в ПУМБ и оценить все преимущества карты єПідтримка от ПУМБ: бесплатные переводы внутри ПУМБ и на карты других банков, снятие средств на любом банкомате Украины и за рубежом — без комиссии и прочее.
Открыть виртуальную карту єПідтримка в ПУМБ можно через мобильное приложение ПУМБ Online. Далее необходимо перейти к приложению Дія, в разделе «Услуги», найти «Оформление помощи для ВПЛ» и подать заявку на получение справки ВПЛ и финансовой помощи, выбрав карту ПУМБ для получения зачислений. Новые клиенты банка также могут открыть карту єПідтримка, пройдя удаленную идентификацию и верификацию через приложение Дія и открыв карту всеКАРТА в приложении ПУМБ Online.
Также, кроме государственной программы єПідтримка, украинцы имеют право и на другие виды финансовой помощи:
  • денежное пособие от программ ООН для семей с детьми от ЮНИСЕФ;
  • жителям пострадавших регионов от УВКБ ООН;
  • зарегистрированным ВПЛ от продовольственной программы ООН;
  • программа выплат от Норвежского совета по делам беженцев (NRC);
  • программа денежной помощи от Международного Комитета Красного Креста (МККК) и Общества Красного Креста Украины (ОККУ)*.
Обратите внимание, что оформление и обслуживание виртуальной карты єПідтримка является бесплатным. Также, расчеты картой — неограниченные (как обычные карты). Срок действия карты — 3 года.
* Более подробную информацию о других видах помощи ВПЛ можно найти по ссылке.
По материалам: ПУМБ
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