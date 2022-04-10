Польский оператор Gaz System передал Оператору ГТС Украины генераторы и компьютерную технику — Finance.ua

Польский оператор Gaz System передал Оператору ГТС Украины генераторы и компьютерную технику

Сегодня 14:32 — Казна и Политика

Польский оператор GAZ-SYSTEM SA передал Оператору ГТС Украины 13 генераторов разной мощности и компьютерную технику.

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

«Польша всегда была одним из ключевых партнеров Украины и остается с нами в эти трудные времена. Наши польские коллеги — оператор GAZ-SYSTEM SA — передали Оператору ГТС Украины 13 генераторов разной мощности и компьютерную технику».

В случае повреждения электросетей и обесточивания инфраструктурных объектов с помощью этих генераторных агрегатов можно автономно получать электрическую энергию. Это поможет специалистам ОГТСУ как можно более оперативно проводить ремонтно-восстановительные работы на поврежденных производственных объектах ГТС. Кроме того, наши ГРС смогут и дальше обеспечивать бесперебойный транзит газа к нашим потребителям", — говорится в сообщении.

«Поэтому фактически коллеги из Gaz-System опосредованно присоединились к газоснабжению в дома и предприятия украинцев», — отметили в Операторе ГТС.

Компьютерное оборудование и генераторы будут направлены в региональные подразделения центрального и восточного региона, где объекты ОГТСУ получили повреждения в результате обстрелов российских оккупантов и боевых действий.

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