Польша ввела санкции против Газпрома и российских олигархов — Finance.ua
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Польша ввела санкции против Газпрома и российских олигархов

Сегодня 12:55
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Польша одобрила свой первый санкционный список, в который вошел российский Газпром, ряд российских и белорусских олигархов — всего 50 юридических и физических лиц.
Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский, пишет в Twitter правящая партия PiS.
«Целью санкций является ограничение возможностей финансирования войны в Украине субъектами хозяйствования, действующими на территории Республики Польша. Закон о санкциях распространяется на олигархов, ведущих бизнес в Польше», — говорится в сообщении.
Первый санкционный список насчитывает 50 пунктов, среди которых как олигархи, так и компании, в том числе Газпром. Под санкции также попадает олигарх Вячеслав Кантор, владеющий 20% акций компании «Азот». Под ограничения попадут, в частности, связанные с режимом Лукашенко лица. Также в список попадут все, кто «импортировал уголь из Донбасса в Польшу».
«Мы будем применять несколько видов санкций, то есть замораживание имущества, отстранение от участия в тендерах, а в случае олигархов — запрет на въезд на территорию Республики Польша. Это первый список, и он будет расширяться», — объясняет министр.
В частности, Польша может применить 4 вида мер: замораживание средств, наложенное на 4 субъектов, запрет на въезд олигархов на территорию Польши, а также запрет на участие в государственных тендерах, наложенный на 25 субъектов. Штраф за участие в тендерах, несмотря на запрет — до 20 млн злотых.

Как россияне пытаются обойти санкции. И что из этого получается

Первый список уже опубликован в польском вестнике. В дальнейшем обращения соответствующих служб относительно лиц, финансирующих российскую агрессию в Украине, будут рассматриваться на постоянной основе. «Санкционный список, безусловно, будет расширен», — уверяет Каминский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Економічна Правда
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