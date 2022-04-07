Польша призвала демонтировать «Северный поток-2» — Finance.ua
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Польша призвала демонтировать «Северный поток-2»

Сегодня 12:41Энергетика
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Президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости ужесточить санкции против россии и ее энергосектора. Он призвал к демонтажу уже построенного газопровода «Северный поток-2», поскольку «такие проекты являются политическими».
Об этом сообщает со ссылкой на заявление в интервью CNN.
«Режим санкций должен быть ужесточен. Я вообще не сомневаюсь в этом. Это, конечно, очень сложная задача... Лучше всего было бы заблокировать россию от продажи ее сырья: газа, но в первую очередь — от нефти», — подчеркнул Дуда.
Он подчеркнул, что Варшава выступает против создания газопроводов между Россией и Германией, заявив, что это «политические проекты», направленные на обход Польши и стран Балтии.
В свою очередь он призвал демонтировать «Северный поток-2».
«россия шантажирует не только Германию, прямо сейчас россия шантажирует по сути всю Европу. Тот факт, что мы говорим, что невозможно ввести эмбарго на российский газ, невозможно сразу ввести эмбарго на российскую нефть», — резюмировал Дуда.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: РБК-Україна
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