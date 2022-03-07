Польша хочет полное эмбарго всех энергоносителей из России — Finance.ua
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Польша хочет полное эмбарго всех энергоносителей из России

Сегодня 11:21Энергетика
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В правительстве Польши считают, что единственный способ остановить войну, начатую РФ, — это полное эмбарго на все энергоносители из России.
Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский.
«Пока Путину будут идти деньги за нефть, газ, уголь, но ключевой здесь является нефть, до тех пор он может финансировать войну. Поэтому мы будем и дальше призывать, вести переговоры и бороться за то, чтобы были введены полные санкции на все энергоносители, полное эмбарго» , — сказал он.
Напомним, США не исключают введения эмбарго на торговлю российской нефтью, а Международное энергетическое агентство призывает европейские страны раз и навсегда отказаться от российского газа.
Только на разговорах о вероятном эмбарго нефть в мире может подорожать до 200 долл. за барр, предусматривают аналитики.
В то же время, Илон Маск призвал мир увеличить добычу нефти и газа, чтобы отказаться от российского экспорта.
По материалам: Економічна Правда
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