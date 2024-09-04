Польша аварийно поставляет электроэнергию Украине из-за дефицита в энергосистеме — Finance.ua
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Польша аварийно поставляет электроэнергию Украине из-за дефицита в энергосистеме

Энергетика
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Польша аварийно поставляет электроэнергию Украине из-за дефицита в энергосистеме
Польша аварийно поставляет электроэнергию Украине из-за дефицита в энергосистеме
Для преодоления дефицита в энергосистеме 4 сентября, по запросу «Укрэнерго», осуществляется аварийная поставка электроэнергии из энергосистемы Польши. Об этом сообщает «Укрэнерго».
Из-за боевых действий и других причин сегодня утром полностью или частично обесточены 540 населенных пунктов. В частности, в результате боевых действий обесточены населенные пункты в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Львовской областях. По техническим причинам также обесточены потребители в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской и Черниговской областях.
Отмечается, что за сутки из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы было имплементировано 12 071 МВт*ч электроэнергии с максимальной мощностью до 900 МВт в отдельные часы.
Сегодня в Украине изменены время и объем применения мер ограничения электроснабжения. Это связано со снижением мощности на некоторых энергетических объектах из-за осложненной ситуации в энергосистеме, возникшей в результате последней массированной атаки на магистральную сеть 26 августа.
По материалам:
Діло
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