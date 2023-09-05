Покупка постельного белья в поезде: в министерстве разъяснили, могут ли вам отказать — Finance.ua

Покупка постельного белья в поезде: в министерстве разъяснили, могут ли вам отказать Сегодня 19:14 — Личные финансы

Украинцы могут покупать постельное белье прямо в вагонах поезда. В Министерстве инфраструктуры подтвердили, что никаких запретов на покупку постельных принадлежностей в вагоне нет.

Об этом говорится в ответе на петицию Богдана Слуцкого от замминистра инфраструктуры Юрия Васькова. Отмечается, что если пассажир не оплатил стоимость использования постельных принадлежностей в билетной кассе, он имеет право приобрести постель в вагоне только в связи с несчастными случаями с родными или близкими, а также в случае непредвиденного значительного изменения графика движения поезда.

Однако в ведомстве отметили, что перечень оснований для оплаты стоимости пользования постельными принадлежностями в вагоне поезда в указанном пункте Правил не исчерпывающий и «предусматривает возможность такой оплаты при наличии других непредвиденных оснований».

«Никаких ограничений относительно оснований для неоплаты стоимости пользования постельными принадлежностями в вагоне поезда Правилами не установлено», — говорится в сообщении.

УНІАН По материалам:

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