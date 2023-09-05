Покупка постельного белья в поезде: в министерстве разъяснили, могут ли вам отказать — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Покупка постельного белья в поезде: в министерстве разъяснили, могут ли вам отказать

Личные финансы
41
Украинцы могут покупать постельное белье прямо в вагонах поезда. В Министерстве инфраструктуры подтвердили, что никаких запретов на покупку постельных принадлежностей в вагоне нет.
Об этом говорится в ответе на петицию Богдана Слуцкого от замминистра инфраструктуры Юрия Васькова. Отмечается, что если пассажир не оплатил стоимость использования постельных принадлежностей в билетной кассе, он имеет право приобрести постель в вагоне только в связи с несчастными случаями с родными или близкими, а также в случае непредвиденного значительного изменения графика движения поезда.
Однако в ведомстве отметили, что перечень оснований для оплаты стоимости пользования постельными принадлежностями в вагоне поезда в указанном пункте Правил не исчерпывающий и «предусматривает возможность такой оплаты при наличии других непредвиденных оснований».
«Никаких ограничений относительно оснований для неоплаты стоимости пользования постельными принадлежностями в вагоне поезда Правилами не установлено», — говорится в сообщении.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.