Подержанные автомобили, которые выглядят дороже, чем стоят (инфографика) — Finance.ua

Подержанные автомобили, которые выглядят дороже, чем стоят (инфографика) Сегодня 21:00 — Технологии&Авто

Внедорожник Land Rover Range Rover 2014 года смотрится гораздо дороже, чем стоит на самом деле. К такому выводу пришли эксперты портала HotCars, составившие рейтинг роскошных автомобилей, которые стоят дешевле, чем выглядят.

По мнению экспертов, Range Rover 2014 выглядит максимально роскошно и очень богато оборудован, но его средняя стоимость на вторичном рынке составляет всего 32 995 долларов.

На втором месте — Maserati Quattroporte 2008 года, который можно купить в среднем за 17 900 долларов.

Замыкает топ-3 роскошный седан Alpina B7 2010 модельного года со средней ценой на «вторичке» около 20 000 долларов.

Итак, топ-10 подержанных автомобилей, которые выглядят дороже своей цены

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