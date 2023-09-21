Подержанные автомобили, которые выглядят дороже, чем стоят (инфографика) — Finance.ua
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Подержанные автомобили, которые выглядят дороже, чем стоят (инфографика)

Технологии&Авто
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Внедорожник Land Rover Range Rover 2014 года смотрится гораздо дороже, чем стоит на самом деле. К такому выводу пришли эксперты портала HotCars, составившие рейтинг роскошных автомобилей, которые стоят дешевле, чем выглядят.
По мнению экспертов, Range Rover 2014 выглядит максимально роскошно и очень богато оборудован, но его средняя стоимость на вторичном рынке составляет всего 32 995 долларов.
На втором месте — Maserati Quattroporte 2008 года, который можно купить в среднем за 17 900 долларов.
Замыкает топ-3 роскошный седан Alpina B7 2010 модельного года со средней ценой на «вторичке» около 20 000 долларов.
Итак, топ-10 подержанных автомобилей, которые выглядят дороже своей цены
Подержанные автомобили, которые выглядят дороже, чем стоят (инфографика)
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По материалам:
mmr.ua
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