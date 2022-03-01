Поддержать Вооруженные Силы Украины теперь можно в польских злотых – НБУ — Finance.ua
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Поддержать Вооруженные Силы Украины теперь можно в польских злотых – НБУ

Сегодня 09:00
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Поддержать Вооруженные Силы Украины теперь можно в польских злотых.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
С 27 февраля 2022 введена возможность отправлять средства в польских злотых на специальный счет для поддержки Вооруженных Сил Украины.
«При дружеской поддержке польской системы мгновенных платежей Blik и Bank Gospodarstwa Krajowego для Национального банка Украины открыт счет у польских злотых для переводов в поддержку украинской армии. Уже появилась возможность получать помощь на этот счет из любой страны мира, а через несколько дней появится возможность осуществлять быстрые переводы на этот счет в системе Blik», — говорится в нем.
Реквизиты для зачисления средств в PLN:
BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
ACCOUNT NUMBER: PL91113000070080239435200002
BENEFICIARY BANK NAME: Bank Gospodarstwa Krajowego
BENEFICIARY BANK BIC: GOSKPLPW
BENEFICIARY BANK ADDRESS: Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, Polska (temporary address: Chmielna 73, 00-801 Warszawa, Polska)
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708
На спецсчет Национального банка для Вооруженных Сил Украины перечислено более 1 млрд гривен.
По материалам: Українські Новини
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