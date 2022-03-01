Поддержать Вооруженные Силы Украины теперь можно в польских злотых – НБУ — Finance.ua

Поддержать Вооруженные Силы Украины теперь можно в польских злотых – НБУ
Сегодня 09:00
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Поддержать Вооруженные Силы Украины теперь можно в польских злотых.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
С 27 февраля 2022 введена возможность отправлять средства в польских злотых на специальный счет для поддержки Вооруженных Сил Украины.
«При дружеской поддержке польской системы мгновенных платежей Blik и Bank Gospodarstwa Krajowego для Национального банка Украины открыт счет у польских злотых для переводов в поддержку украинской армии. Уже появилась возможность получать помощь на этот счет из любой страны мира, а через несколько дней появится возможность осуществлять быстрые переводы на этот счет в системе Blik», — говорится в нем.