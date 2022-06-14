Подать декларацию плательщика единого налога 2% и уплатить его теперь можно в «Дії» — Finance.ua

Подать декларацию плательщика единого налога 2% и уплатить его теперь можно в «Дії»

Сегодня 09:32 — Личные финансы

ГНС и Минцифры продолжают совместные проекты в направлении цифровизации уплаты налогов. Теперь подать декларацию плательщика единого налога 2 % и уплатить его можно и в «Дії», отметили в ГНС.

Это могут сделать ФЛП-упрощенцы 3 группы с применением специальной ставки 2%.

Подача декларации и оплата производятся быстро, удобно в несколько кликов.

Для подачи декларации требуется:

авторизироваться в приложении «Дія» и в меню «Услуги» выбрать «Налоги ФЛП» — «Декларация плательщика единого налога 2%» за соответствующий месяц;

ввести сумму полученного дохода за выбранный месяц;



проверить контактные данные и декларацию (при необходимости — откорректировать);



подписать ее с помощью Дія.Підпис и отправить.



Для уплаты налога нужно:

авторизироваться в приложении «Дія» и в меню «Услуги» выбрать «Налоги ФЛП» — «Уплата единого налога 2%» за соответствующий месяц;

ввести сумму полученного дохода за выбранный месяц и проверить рассчитанную сумму налога к уплате;



выбрать способ оплаты и оплатить.



Зачисление средств происходит в течение 3 рабочих дней, проверить можно в «Расчетах с бюджетом».

Справка Finance.ua:

декларация подается до 20 числа каждого месяца за доходы, полученные в предыдущем месяце, начиная с мая и до отмены военного положения на территории Украины;

уплата единого налога 2% доступна в приложении до конца каждого месяца за предыдущий, то есть еще 10 дней после предельного срока подачи декларации.

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