Подать декларацию плательщика единого налога 2% и уплатить его теперь можно в «Дії» — Finance.ua
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Подать декларацию плательщика единого налога 2% и уплатить его теперь можно в «Дії»

Сегодня 09:32Личные финансы
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ГНС и Минцифры продолжают совместные проекты в направлении цифровизации уплаты налогов. Теперь подать декларацию плательщика единого налога 2 % и уплатить его можно и в «Дії», отметили в ГНС.
Это могут сделать ФЛП-упрощенцы 3 группы с применением специальной ставки 2%.
Подача декларации и оплата производятся быстро, удобно в несколько кликов.
Для подачи декларации требуется:
  • авторизироваться в приложении «Дія» и в меню «Услуги» выбрать «Налоги ФЛП» — «Декларация плательщика единого налога 2%» за соответствующий месяц;
  • ввести сумму полученного дохода за выбранный месяц;
  • проверить контактные данные и декларацию (при необходимости — откорректировать);
  • подписать ее с помощью Дія.Підпис и отправить.
Для уплаты налога нужно:
  • авторизироваться в приложении «Дія» и в меню «Услуги» выбрать «Налоги ФЛП» — «Уплата единого налога 2%» за соответствующий месяц;
  • ввести сумму полученного дохода за выбранный месяц и проверить рассчитанную сумму налога к уплате;
  • выбрать способ оплаты и оплатить.
Зачисление средств происходит в течение 3 рабочих дней, проверить можно в «Расчетах с бюджетом».

Справка Finance.ua:

  • декларация подается до 20 числа каждого месяца за доходы, полученные в предыдущем месяце, начиная с мая и до отмены военного положения на территории Украины;
  • уплата единого налога 2% доступна в приложении до конца каждого месяца за предыдущий, то есть еще 10 дней после предельного срока подачи декларации.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
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По материалам: Finance.ua
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