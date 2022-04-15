Почты 6 стран мира объявили почтовую блокаду россии и беларуси — Finance.ua
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Почты 6 стран мира объявили почтовую блокаду россии и беларуси

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Почты 6 стран мира объявили почтовую блокаду россии и беларусиПочты 6 стран мира объявили почтовую блокаду россии и беларуси, freepik.com
Почты 6 стран мира объявили почтовую блокаду россии и беларуси.
Об этом говорится в сообщении АО «Укрпочта».
«В поддержку Украины, украинцев и „Укрпочты“, еще в конце февраля прекратившей сообщение с рф и беларусью из-за нападения россии, почты мира также прекращают сотрудничество с этими странами. Почты Польши, Швеции, Дании, Финляндии и Австралии уже подали соответствующие документы во Всемирный почтовый союз о прекращении доставки отправлений в россию и беларусь. К почтовой блокаде стран-агрессоров присоединилась также Латвийская почта, которая в марте прекратила почтовые денежные переводы в россию и беларусь», — говорится в сообщении.
Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский отметил, что почтовая блокада — результат работы украинских дипломатов, волонтеров, украинской диаспоры и «Укрпочты», которая, как назначенный оператор страны-члена Всемирного почтового союза, неоднократно обращалась к коллегам из почт других стран с призывом разорвать связи с рф.
«Надеюсь, остальные почты также скоро присоединятся к нашей шестерке и перестанут доставлять отправления в рф и беларусь. Это важно, поскольку с введением санкций и выходом компаний с рынка россии почта стала каналом ввоза подсанкционных товаров. Поэтому очень важно, чтобы почтовые операторы поддержали действия своих стран по подавлению агрессии россии и перестали доставлять отправления в россию и беларусь. Тем почтам, которые это уже сделали, спасибо за поддержку и принципиальную позицию», — сказал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українські Новини
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