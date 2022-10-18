Почти половина компаний-гигантов использует блокчейн технологии — Finance.ua

Почти половина компаний-гигантов использует блокчейн технологии Сегодня 22:47 — Финтех и Карты

Согласно отчету Finbold, почти половина ведущих компаний мира использует блокчейн-технологии в своей деятельности: 44 из 100 фирм-гигантов активно осваивают технологии блокчейна. Результаты отчета охватывают период с августа 2021 по август 2022 года.

Как стало известно, блокчейн-технологии больше всего используют технологические гиганты, среди которых Meta, Adobe, Verizon и Nvidia. Что касается компаний из финансового сектора, то платежные системы Paypal, Visa и Mastercard проявили наибольший интерес. Среди самых известных ритейлеров блокчейн выбрали Walmart и Shopify.

Технологические и финансовые гиганты используют блокчейн-технологии для привлечения новых клиентов и, очевидно, для оптимизации собственной деятельности. Как отметил директор криптоотдела международного платежного гиганта Mastercard Радж Дхамодхаран, криптовалюта имеет огромный потенциал для трансформации финансовой инфраструктуры мира, а Mastercard активно работает над внедрением цифровых активов в качестве повседневного способа оплаты.

«В ближайшем будущем владеть цифровыми активами и тратить их будет так же просто, как расплачиваться бесконтактной картой в магазине. Криптовалюты и цифровые валюты центральных банков могут коренным образом изменить финансовую систему», — подчеркнул Радж Дхамодхаран.

noworries По материалам:

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