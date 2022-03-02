Платежные карты банков России и Беларуси запрещены в Украине — Finance.ua

Платежные карты банков России и Беларуси запрещены в Украине

Сегодня 19:04 — Казна и Политика

Платежные карты, эмитированные банками Российской Федерации и Республики Беларусь, теперь не работают в Украине.

Национальный банк Украины с 01 марта 2022 года запретил:

зачисление средств на счета клиентов — физических лиц по переводам, инициированным с использованием платежных карт, эмитированных банками Российской Федерации и Республики Беларусь;

прием в Украине платежных карт, эмитированных банками Российской Федерации и Республики Беларусь (включая переводы, проведение расчетов и выдачу наличных денег).

«Финансовая поддержка вооруженной агрессии против Украины должна быть остановлена. Карті банков государств-агрессоров не будут работать в Украине, также враг больше не сможет отправлять на них средства для террористов и их сторонников. Запрет приема карт банков России и Беларуси является нашим очередным шагом в финансовой обороне Украины», — подчеркнул заместитель Председателя Национального банка Украины Алексей Шабан.

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