Платежные карты банков России и Беларуси запрещены в Украине — Finance.ua

зачисление средств на счета клиентов — физических лиц по переводам, инициированным с использованием платежных карт, эмитированных банками Российской Федерации и Республики Беларусь;
прием в Украине платежных карт, эмитированных банками Российской Федерации и Республики Беларусь (включая переводы, проведение расчетов и выдачу наличных денег).
«Финансовая поддержка вооруженной агрессии против Украины должна быть остановлена. Карті банков государств-агрессоров не будут работать в Украине, также враг больше не сможет отправлять на них средства для террористов и их сторонников. Запрет приема карт банков России и Беларуси является нашим очередным шагом в финансовой обороне Украины», — подчеркнул заместитель Председателя Национального банка Украины Алексей Шабан.