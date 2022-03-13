Пивной гигант AB InBev отказался от поступлений с российского рынка — Finance.ua

Пивной гигант AB InBev отказался от поступлений с российского рынка

Сегодня 19:48 — Фондовый рынок

Пивной гигант AB InBev отказался от поступлений с российского рынка

Крупнейший в мире производитель пива корпорация Anheuser-Busch InBev (AB InBev) отказывается от всех финансовых поступлений от доли в российском подразделении.

Об этом говорится в заявлении CEO компании Мишеля Дукериса.

По его словам, корпорация оказывает «критически нужную помощь» 1800 сотрудникам в Украине и их семьям, включая предоставление жилья и финансовую поддержку.

«Кроме благотворительной помощи, перечисленной через Красный Крест, мы сотрудничаем с другими компаниями по производству потребительских товаров и местными неправительственными организациями по передаче продуктов питания, одеял, медикаментов и более 2 млн банок питьевой воды регионам Украины и близлежащим регионам, где нашли убежище пострадавшие в Украине», — говорится в заявлении компании.

По словам Дукериса, AB InBev имеет совместное предприятие в Украине и россии с турецкой пивоваренной компанией Anadolu Efes.

Но у AB InBev нет контролирующей доли в совместном предприятии и не консолидирует его финансовые результаты.

Компания обратилась к контролирующему акционеру с требованием о приостановлении лицензии на производство и продажу бренда BUD в россии.

Также компания отказывается от всех финансовых поступлений от хоздеятельности этого совместного предприятия.

В AB InBev добавили, что продолжат поддерживать и выплачивать зарплаты работникам совместного предприятия в Украине и рф.

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