Первый пошел: российский банк объявлен банкротом — Finance.ua

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Первый пошел: российский банк объявлен банкротом

Сегодня 15:45Фондовый рынок
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Первый пошел: российский банк объявлен банкротом
Российский банк в Нидерландах объявлен банкротом. Речь идет об Амстердамском торговом банке (АТБ), который пострадал в результате введенных санкций.
Об этом на своей странице в Twitter сообщает агентство AFP.
«Принадлежащий россии Амстердамский торговый банк, попавший под санкции, рухнул, заявил суд», — говорится в сообщении агентства.
Банку был нанесен серьезный ущерб из-за санкций, введенных против россии из-за войны, многие контрагенты и другие банки объявили бойкот финансовому учреждению. В результате банк попытались продать, однако покупателей найти не удалось.
Отметим, Амстердамский торговый банк зарегистрирован в Нидерландах. Он специализировался на предоставлении торгового финансирования компаниям, желающим вести бизнес в странах бывшего Советского Союза. АТБ принадлежит корпоративному казначейству Альфа-Групп.
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По материалам: Обозреватель
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