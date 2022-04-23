Первый пошел: российский банк объявлен банкротом — Finance.ua

Первый пошел: российский банк объявлен банкротом

Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

Российский банк в Нидерландах объявлен банкротом. Речь идет об Амстердамском торговом банке (АТБ), который пострадал в результате введенных санкций.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает агентство AFP

«Принадлежащий россии Амстердамский торговый банк, попавший под санкции, рухнул, заявил суд», — говорится в сообщении агентства.

Банку был нанесен серьезный ущерб из-за санкций, введенных против россии из-за войны, многие контрагенты и другие банки объявили бойкот финансовому учреждению. В результате банк попытались продать, однако покупателей найти не удалось.

Отметим, Амстердамский торговый банк зарегистрирован в Нидерландах. Он специализировался на предоставлении торгового финансирования компаниям, желающим вести бизнес в странах бывшего Советского Союза. АТБ принадлежит корпоративному казначейству Альфа-Групп.

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