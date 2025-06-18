Первый польский биткойн-ETF одобрен Польской комиссией по финансовому надзору — Finance.ua

Первый польский биткойн-ETF одобрен Польской комиссией по финансовому надзору Сегодня 14:15 — Криптовалюта

Польская комиссия по финансовому надзору (KNF) утвердила проспект эмиссии BETA ETF Bitcoin — первого ETF в Польше, базирующегося на фьючерсных контрактах на биткойн. Его эмитент приступил к процедуре регистрации и вывода фонда на фондовую биржу.

Об этом пишет Bankier.pl.

17 июня Польская комиссия по финансовому надзору выдала разрешение на запуск фонда Beta ETF Bitcoin Portfelowy FIZ, который будет инвестировать во фьючерсные контракты на котируемую на американской бирже CME криптовалюту биткоин

«Мы переходим ко второй фазе регистрации и ввода на Варшавской фондовой бирже», — сообщил фонд BETA ETF на платформе X.

Согласно проспекту эмиссии, базовый портфель фонда будет состоять на 100% из фьючерсных контрактов на биткоин, которые выпущены и котируются на бирже CME. Эмитент также будет использовать форвардные валютные контракты для хеджирования валютного риска — базовый инструмент, деноминированный в долларах.

«BETA ETF Bitcoin — это наш следующий продукт, который мы в скором времени представим на Варшавской фондовой бирже. Это будет совершенно новая глава для внутреннего рынка капитала. Инвесторы получат возможность инвестировать в Bitcoin через стандартизированный финансовый инструмент, который будет одновременно прозрачным и будет соответствовать правилам польского рынка», — прокомментировал Казимеж BETA ETF в AgioFunds TFI.

Шпак подчеркнул, что BETA ETF Bitcoin — это ответ на восходящий спрос инвесторов на новые классы активов. «Мы рады, что можем предложить еще один класс активов, который будет поддерживать развитие продуктов ETF на польской фондовой бирже. Мы считаем, что новый ETF на Bitcoin, подобно BETA ETF Dywidenda Plus, который также будет представлен на рынке в скором времени, станет еще одной движущей силой развития нашего предложения продуктов и всего польского рынка капитала, открывая новые возможности для инвесторов», — сказал генеральный директор BETA TFI.

Объявление об утверждении ETF на сайте KNF содержало много предупреждений относительно криптовалют и биткоина. Регулятор подчеркнул, что инвестиционная политика и стратегия утвержденного фонда связаны с риском выше среднего. KNF указал на волатильность биткоина и использование фьючерсных контрактов в качестве его факторов. Комиссия подчеркнула, что биткоин не имеет фундаментальной ценности.

«Инвесторы должны помнить, что из-за уровня риска и высокой ожидаемой волатильности стоимости инвестиционных сертификатов Фонда, в соответствии с проспектом эмиссии Фонда, типичный инвестиционный горизонт не должен быть короче 5 лет. В то же время из-за риска выше среднего инвестиции в сертификаты Фонда должны составлять лишь часть общего инвестиционного портфеля инвестора», — сообщил KNF.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.