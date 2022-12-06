Первый крипто необанк Trustee Plus: новый уровень финансовой свободы — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Первый крипто необанк Trustee Plus: новый уровень финансовой свободы Сегодня 08:50 — Финтех и Карты

Как Trustee Plus освобождает деньги от банковских ограничений и защищает их от обесценивания

В условиях экономической турбулентности люди часто задумываются о том, как защитить себя и родных от финансовых рисков. Прочитав статью, вы узнаете об инновационном и одновременно простом мобильном банке в смартфоне. Он очень легок в использовании и удивит вас выгодными предложениями.

В чем проблема

Основные финансовые проблемы, с которыми сегодня сталкивается большинство украинцев — экстремально быстрое обесценивание гривны по отношению к доллару и, соответственно, стремительный рост цен буквально на все. Даже если у вас есть гривневые сбережения, купить доллары в банках или обменниках непросто. Валюту можно приобрести в ограниченном количестве и только за наличные деньги, а это реальные риски в условиях «блэкаута».

Еще одна болезненная проблема — ограничения на переводы средств за границу из-за жестких лимитов.

Также существует много «мелких» проблем: сложность доступа к банковским услугам из-за воздушных тревог или отключения электричества, наглость мошенников, блокировка карт и многое другое.

Криптовалюта как решение

Большинство этих проблем сегодня можно решить с помощью приобретения криптовалюты, в частности, цифрового доллара USDT.

Однако людям, не слишком углубленным в эту тему, сложно сориентироваться, какой инструмент для этого выбрать и как не попасть на мошенников.

Найти единое решение, способное удовлетворить все требования к безопасности, простоте и выгоде — сложная задача.

Однако, есть хорошие новости: первый крипто необанк Trustee Plus — продукт украинских разработчиков, сочетающий в себе лучшие свойства, опыт банков и криптоплатформ. Он свободен от устаревшей финансовой системы и банковских ограничений благодаря инновационным криптотехнологиям.

Почему Trustee Plus стоит вашего внимания?

Благодаря своей независимости от банковского сектора и профессионализму разработчиков, Trustee Plus позволит вам:

выгодно покупать цифровые доллары прямо со смартфона, без рисков и очередей в обменники и банкоматы;

свободно и бесплатно переводить деньги за границу;

надежно хранить средства и иметь их всегда под рукой для использования;

быстро и без комиссии выводить деньги на банковскую карту.

Таким образом, с Trustee Plus вы получите полную свободу распоряжения собственными финансами.

Что такое крипто необанк Trustee Plus?

Trustee Plus — это мобильное приложение для любого смартфона. Для регистрации и открытия счета в необанке достаточно загрузить приложение и указать номер телефона.

Использование приложения не требует особых знаний или навыков. В любом случае, если возникнут проблемы, в приложении 24/7 можно получить человеческую техническую поддержку.

Также можно настроить под собственные вкусы местную локальную валюту, язык, особенности управления.

Основные операции в необанке:

выгодная покупка цифрового доллара USDT с банковской карты;

бесплатные международные переводы по номеру телефона;

выгодный обмен криптовалют;

получение криптовалют на счет в необанке;

бесплатный вывод денег на банковскую карту.

Почему Trustee Plus поражает воображение?

Есть ряд преимуществ, которые делают крипто необанк Trustee Plus незаменимым инструментом:

Во-первых, максимально выгодная покупка криптовалюты.

Пользователи могут купить USDT с карты в любое время, не выходя из дома, в любом количестве и по лучшему курсу на момент покупки. Безопасно и без очередей.

Во-вторых, невероятная простота переводов.

Перевести деньги можно не только на счет пользователя необанка, но и по номеру телефона любому человеку, даже если он до сих пор не пользуется Trustee Plus. Адресат получит сообщение и сможет бесплатно вывести деньги на карту, установив приложение.

В-третьих, мгновенность международных переводов.

В необанке Trustee Plus перевести средства за границу или получить их из-за границы можно в считанные секунды, в любое время суток. Для этого нужна только качественная Интернет-связь.

Это преимущество Trustee Plus удобно использовать в бизнесе — для своевременных расчетов с поставщиками и партнерами, удобного выставления счетов и быстрого получения оплаты за товары/услуги.

В-четвертых, 0% за перевод и 0% за вывод денег на карту.

Перевести средства за границу или по Украине, по телефону или на счет Trustee Plus можно абсолютно бесплатно. Также бесплатно можно вывести полученные деньги на банковскую карту. Никакой банк на такое не способен.

В-пятых, поддержка банковских карт.

Возможность купить криптовалюту непосредственно с банковской карты, а также вывести ее на карту — исключительно выгодная функция Trustee Plus в сочетании со всеми вышеперечисленными. Такой симбиоз полезных функций вы не найдете сегодня ни в одном инструменте на рынке.

В-шестых, Trustee Plus — национальный продукт.

Первый крипто необанк Trustee Plus — результат работы украинской команды разработчиков, которые внимательно учли все потребности украинцев (и не только), и предложили лучшее сочетание качества, функциональности и простоты с украинским колоритом и патриотическим чувством юмора.

Заключение

Trustee Plus — инструмент, который решает все проблемы сбережения, хранения и оперирования деньгами в сложных условиях военного времени.

Используя необанк, вы сможете:

свободно и выгодно купить цифровые доллары;

надежно хранить свои деньги и без ограничений вывозить их за границу;

быстро и бесплатно перечислять деньги за границу или получать средства на свой счет;

удобно и легко совершать ежедневные операции с деньгами без банковских неудобств.

Trustee Plus — новый уровень ваших финансовых возможностей.

Trusteeglobal По материалам:

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