Первый дефолт: "Российские железные дороги" не смогли выплатить долги - Bloomberg — Finance.ua

Первый дефолт: "Российские железные дороги" не смогли выплатить долги - Bloomberg

Сегодня 15:07 — Фондовый рынок

Компания «Российские железные дороги» допустила дефолт по одному выпуску евробондов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, ОАО «Российские железные дороги» было признано неплатежеспособным по облигациям из-за невыплаты процентов в прошлом месяце, что стало первым подобным решением с тех пор, как в отношении россии были введены обширные санкции, усложнившие финансовые операции.

По данным Комитета по определению кредитных деривативов, речь идет о евробондах в швейцарских франках с датой выплаты 14 марта. РЖД пыталась и не смогла провести выплату из-за наложенных на нее санкций.

Отмечается, что контракты, страхующие долг компании от дефолта, будут активированы, чтобы держатели евробондов смогли получить свои выплаты.

«Решение было принято, так как инвесторы ожидают дефолт по суверенным облигациям страны после того, как купонные выплаты по двум ценным бумагам на прошлой неделе были произведены в рублях, хотя облигации этого не допускали», — пишет Bloomberg.

Издание подчеркивает, что если это произойдет, то это будет первый внешний дефолт россии более чем за столетие. Обе ноты имеют 30-дневный льготный период.

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