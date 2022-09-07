Первая партия украинской агропродукции направляется в Южную Корею — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Первая партия украинской агропродукции направляется в Южную Корею

Казна и Политика
9
В рамках действия «зернового коридора» из порта «Южный» впервые произвели отгрузку фуражного зерна в Южную Корею.
Об этом сообщила пресс-служба компании Posco International, передает AgroPortal.
Из порта «Южный» еще в середине августа отправился балкер Bonita (флаг — Либерия) с 61 тыс. кукурузы на борту. Его прибытие в порт Инчхон в Южной Корее ожидается в конце сентября.
«Корейские власти рассчитывают, что эта партия зерна поможет облегчить нехватку кормов для крупного рогатого скота в стране. Ведь дефицит кормов на фоне международной ситуации уже привел к повышению цен на скот», — отмечается в сообщении.
По материалам:
AgroPortal.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.