Первая партия украинской агропродукции направляется в Южную Корею — Finance.ua

Первая партия украинской агропродукции направляется в Южную Корею Сегодня 15:37 — Казна и Политика

В рамках действия «зернового коридора» из порта «Южный» впервые произвели отгрузку фуражного зерна в Южную Корею.

Об этом сообщила пресс-служба компании Posco International, передает AgroPortal.

Из порта «Южный» еще в середине августа отправился балкер Bonita (флаг — Либерия) с 61 тыс. кукурузы на борту. Его прибытие в порт Инчхон в Южной Корее ожидается в конце сентября.

«Корейские власти рассчитывают, что эта партия зерна поможет облегчить нехватку кормов для крупного рогатого скота в стране. Ведь дефицит кормов на фоне международной ситуации уже привел к повышению цен на скот», — отмечается в сообщении.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.