Первая партия украинской агропродукции направляется в Южную Корею — Finance.ua

Первая партия украинской агропродукции направляется в Южную Корею
В рамках действия «зернового коридора» из порта «Южный» впервые произвели отгрузку фуражного зерна в Южную Корею.
Об этом сообщила пресс-служба компании Posco International, передает AgroPortal.
Из порта «Южный» еще в середине августа отправился балкер Bonita (флаг — Либерия) с 61 тыс. кукурузы на борту. Его прибытие в порт Инчхон в Южной Корее ожидается в конце сентября.
«Корейские власти рассчитывают, что эта партия зерна поможет облегчить нехватку кормов для крупного рогатого скота в стране. Ведь дефицит кормов на фоне международной ситуации уже привел к повышению цен на скот», — отмечается в сообщении.
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