Перспективы открытия воздушного пространства Украины — презентована дорожная карта Сегодня 16:40 — Казна и Политика

Перспективы открытия воздушного пространства Украины — презентована дорожная карта

Министерство развития общин и территорий при поддержке Посольства США в Украине совместно с Государственной авиационной службой, Украэрорухом, Командованием Воздушных Сил и руководителями международных аэропортов презентовали дорожную карту по открытию воздушного пространства Украины в условиях военного положения во время мероприятия в Варшаве.

Об этом говорится в сообщении.

Вице-премьер-министр по восстановлению — Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба подчеркнул, что сохранение авиационной инфраструктуры — это стратегическая задача.

Это первое экспертное обсуждение, которое, как мы ожидаем, поможет двигаться вперед в вопросе создания условий для открытия воздушного пространства. Во время войны стратегической задачей для нас является сохранить авиационную инфраструктуру и квалифицированные кадры, чтобы, когда придет время, мы смогли восстановить гражданские полеты максимально быстро. Разумеется, это очень сложный вопрос как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения взаимодействия со всеми вовлеченными сторонами. Именно поэтому мы поддерживаем площадки, когда совместно с иностранными регуляторами отрасли, авиакомпаниями, страховыми, аэропортами и военными нарабатываем общий план", отметил Алексей Кулеба.

В начале мероприятия Мэри Элизабет Мэдден, экономический советник Посольства США в Украине, отметила важность поддержки Украины в усилиях по восстановлению гражданской авиации и готовности Соединенных Штатов Америки обеспечить экспертную и техническую помощь.

Заместитель министра Сергей Деркач представил пошаговый план и потребности для частичного открытия воздушного пространства.

Оценка рисков для гражданской авиации была подготовлена ​​Государственной авиационной службой Украины, документ презентовал первый заместитель председателя Сергей Коршук.

Об особенностях обеспечения безопасности аэронавигации и готовности аэронавигационной системы докладывал директор Украэроруха Андрей Ярмак.

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