Перспективные криптовалюты в 2024: ТОП-8 монет с прогнозами — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Перспективные криптовалюты в 2024: ТОП-8 монет с прогнозами Сегодня 13:10 — Криптовалюта

Перспективные криптовалюты в 2024: ТОП-8 монет с прогнозами

Решение SEC относительно Ethereum и ETF является важным катализатором роста всего рынка. Эти финансовые продукты упростят инвестирование в эфир, что может значительно увеличить спрос на криптовалюту и принести пользу другим альткоинам.

Если SEC определит, что ETH не является ценной бумагой, это может создать прецедент для классификации остальных цифровых валют. В свою очередь этот положительный волновой эффект повысит доверие инвесторов и увеличит спрос на активы.

По словам аналитика под ником Moustache есть основания полагать, что сезон альткоинов приближается. Он сравнивает нынешнюю ситуацию на рынке с 2020 годом, когда началось одно из крупнейших ралли. Таким образом, текущее затишье перед бурей — это отличная возможность приобрести перспективные криптовалюты 2024.

ТОП-8 Перспективных монет, которые по прогнозам вырастут в 2024

Следующие криптовалюты зарекомендовали себя как хорошие инвестиционные варианты с высокой полезностью и различными способами получения прибыли.

PlayDoge — новая игра в стиле тамагочи с заработком и пассивным доходом от стейкинга. Pepe Unchained — мемный актив, чей родной блокчейн в 100 раз производительнее Ethereum. WienerAI — токен из ниши мемов с наградами за стейкинг и торговым ботом на базе искусственного интеллекта. Base Dawgz — мемный проект с маскотом Doge и возможностью переключаться между несколькими блокчейнами. Ethereum — крупнейший альткоин в мире, недавно получивший свой спотовый фонд в США. Cardano — популярная криптовалюта, построенная на уникальном протоколе PoS, называемом Ouroboros. XRP — цифровая валюта, которая стремится заменить традиционную финансовую систему SWIFT. BNB — собственный токен биржи Binance с рыночной капитализацией, превышающей $84 млрд.

PlayDoge

PlayDoge (PLAY) — это криптовалюта, обладающая несколькими сценариями использования. Актив предлагает пассивный доход, равный 125% в год на ранних этапах предпродажи. Это число в конечном итоге снизится по мере того, как будет размещаться больше токенов, поэтому первые инвесторы извлекут более весомую выгоду.

Учитывая, что монета PLAY сейчас находится на пресейле, помимо вознаграждений за блокировку, она также сопровождается низкой стоимостью. Все, что нужно участникам, это BNB, ETH, USDT или карта, чтобы совершить покупку и начать получать пассивную и бумажную прибыли. Монета продается за $0,512, а общая сумма привлеченных средств превышает $5,1 млн.

Тем не менее стейкинг — не единственная функция PLAY. Токен выступает в качестве основной цифровой валюты предстоящей мобильной игры в стиле тамагочи 90-х годов. Интеграция технологии блокчейн улучшает классический геймплей, поскольку позволяет инвесторам зарабатывать монеты благодаря механизму Play-to-Earn.

В роли питомца выступает мемный персонаж Doge, который выполнен в пиксельной графике. На плечи игроков ложится большая ответственность, поскольку они должны следить за благополучием виртуального друга. Если оставить любимца без присмотра, то он может убежать. Такой подход увеличивает активность и вовлеченность трейдеров на ровне с денежными поощрениями в виде токенов PLAY.

Проект уже привлек внимание видных деятелей криптосообщества, таких как Jacob Crypto Bury, который считает, что токен PLAY имеет потенциал роста после листинга. Согласно прогнозам эксперта, криптовалюта может увеличить свою стоимость в 10 раз.

PEPE UNCHAINED

Pepe Unchained ($PEPU) — мем-коин, запуск которого состоялся пару недель назад. Он связывает между собой сети Ethereum и Pepe Chain и собирает на пресейле свыше $1,7 млн. Настоящая стоимость актива составляет $0,81 939. Однако темп предпродажи постоянно растет — очередное подорожание состоится, когда сумма инвестиций превысит $1,9 млн.

Создатели новой монеты тоже вдохновлялись популярными мемами о лягушонке Пепе. Тем не менее с одноименным токеном проект не имеет ничего общего. Это совершенно самостоятельный стартап, который позволяет инвесторам пассивно зарабатывать.

Токен привлекателен благодаря удвоенным наградам за блокировку монет. Все участники ранней продажи могут поместить $PEPU на хранение в пул, чтобы получить награды. Принцип работы механизма подразумевает постоянные выплаты в течение 2 лет. Плюс, если купить монеты прямо сейчас, то годовая процентная доходность составит 1,115%.

Важно отметить, что Pepe Unchained выделяется среди конкурентов не только наличием собственного блокчейна. $PEPU еще и является единственным мем-коином на рынке, чья сеть поддерживает решения второго уровня. Они позволяют проводить быстрые транзакции и при этом не требуют высокую плату за переводы.

Плюс, в новой сети предусмотрена функция просмотра всех транзакций. Это делает платформу более прозрачной и надежной.

Плюсы:

аудиторскую проверку успешно провели Coinsult и Solid Proof;

новая экосистема эффективнее Ethereum в 100 раз;

рекордно высокий APY в более 1,100% для ранних инвесторов.

WienerAI

Сочетание искусственного интеллекта и мемов стало чрезвычайно мощным в криптоиндустрии, и WienerAI (WAI) хочет продолжить эту тенденцию. Инвесторы могут приобрести эту новую монету по льготной стоимости, поскольку команда проводит предварительную продажу. Учитывая, что объем рынка ИИ к 2030 году составит $826,7 млрд, покупка WAI на ранних этапах может стать инвестицией в будущее.

WienerAI использует инструменты на базе искусственного интеллекта, такие как предиктивный анализ, для помощи трейдерам. Команда запустит бота, доступ к которому получат обладатели WAI. Диалог с виртуальным помощником будет происходить в виде переписки, а в ответ инвесторы будут получать торговые сигналы от WienerAI. Бот сканирует криптовалютные рынки и отслеживает движение цен, чтобы предлагать выгодные сделки.

Инструмент удобен для новичков и показывает данные в режиме реального времени, что позволяет трейдерам опережать рынок. Так эта криптовалюта предлагает настоящую полезность и незаменимые функции для пользователей Web3.

В дополнении токены WAI можно заблокировать, чтобы получать годовую доходность. На момент публикации статьи пассивная прибыль достигает 177% в год.

Чтобы присоединиться к предварительной продаже, заинтересованные инвесторы могут приобрести WAI за $0,722. Проект недавно перешел масштабный рубеж, собрав $6,4 млн. На завершающем этапе пресейла токен будет оцениваться в $0,733.

Аналитики предсказывают, что WienerAI сыграет решающую роль в следующем скачке популярности мемов. Согласно анализу криптотрейдера под ником Jacob Crypto Bury, WAI имеет 100-кратный потенциал роста.

Base Dawgz

Base Dawgz (DAWGZ) — это новый мемный токен, созданный на блокчейне Base. В последнее время мем-коины в этой сети попадают под категорию «дешевые перспективные криптовалюты 2024». В качестве примера можно привести монеты Toshi и Brett, которые продемонстрировали исключительный рост.

Несмотря на большую конкуренцию, у Base Dawgz есть преимущество над другими токенами — криптовалюта совместима с несколькими цепями. Проект использует технологию Wormhole и Portal Bridge, чтобы позволить держателям DAWGZ переходить на блокчейны Ethereum, Binance, Solana и Avalanche.

Более того, актив соответствует еще одному критерию успеха. Если взглянуть на лучшие криптовалюты по рыночной капитализации из категории мемов, то 6 из первых 10 — это токены на тему Doge. Команда Base Dawgz тоже выбрала в качестве маскота эту собачку, а также обещает другие преимущества членам сообщества.

Во-первых, последователи проекта смогут зарабатывать цифровую валюту через систему Share-to-Earn. Это означает, что инвесторы могут создавать и делиться контентом, связанным с Base Dawgz, в социальных сетях и награждаться токенами DAWGZ через аирдропы.

Во-вторых, трейдеры могут получать прибыль, размещая свои активы, что добавляет еще один уровень потенциального дохода. Эта опция будет добавлена позднее и будет осуществляться на сети Ethereum. Вознаграждение за стейкинг будет меняться по динамической ставке, что делает функцию привлекательной инвестиционной возможностью для ранних участников.

На момент публикации статьи стоимость DAWGZ составляет $0,5 534 в рамках предварительной продажи. По всем этим причинам Base Dawgz может стать следующей монетой для добавления в портфель. Неудивительно, что эксперты криптоплатформы 99Bitcoins прогнозируют увеличение DAWGZ в 100 раз.

Ethereum

Ethereum (ETH) был запущен в 2015 году и является второй по величине цифровой валютой по рыночной капитализации. Проект специализируется на децентрализованных проектах и смарт-контрактах, позволяющих разработчикам создавать свои приложения.

Более того, ETH в настоящее время является одной из лучших монет для стейкинга. Это популярный вариант среди инвесторов, которые верят в будущее Ethereum и хотят получать пассивный доход даже во время падений рынка.

Недавно запущенные ETF на Ethereum в США продолжают стимулировать спрос на его собственный токен ETH. По этой причине трейдеры выдвигают положительный прогноз криптовалюты на 2024.

Инвестор, известный в социальной сети X как IamCryptoWolf, считает, что рост Ethereum запланирован на третий и четвертый кварталы этого года. Эта точка зрения основана на паттерне «Чашка с ручкой», который сейчас вырисовывается на графике монеты.

Cardano

Cardano (ADA) — криптовалюта с доказательством доли владения. Для проверки новых блоков Cardano использует пулы стейкинга. Каждый управляется оператором и позволяет размещать монеты ADA.

Участники стейкинга могут получать вознаграждения по мере проверки новых блоков. Кроме того, этот криптотокен помогает урегулировать транзакции в сети. Cardano также используется разработчиками для создания приложений DeFi и dApps.

Сейчас экосистема готовится к обновлению, которое является пятым шагом к децентрализации цепи. Об этом сообщил Чарльз Хоскинсон, основатель блокчейна Cardano. Новая версия имеет решающее значение для поддержания быстрых и прибыльных операций в сети, поэтому операции будут эффективнее текущих, что может повысить производительность.

Что касается будущего ADA, аналитик Дэн Гамбарделло считает, что, если «бычий» тренд сохранится, то монета вернется к стоимости в $1. Джавон Маркс, рыночный эксперт, также считает, что ADA может двигаться к росту. Учитывая последний прорыв, токен может снова достичь $2.

XRP

XRP — это актив, предназначенный для осуществления платежей. Собственный токен компании Ripple можно отправлять напрямую с кошелька на кошелек без посредников, что делает его удобным финансовым инструментом.

Успех системы был настолько велик, что некоторые из самых известных финансовых учреждений мира, такие как Standard Chartered и American Express, начали сотрудничать с Ripple. Тот факт, что крупные организации интегрировали актив, является показателем его потенциала и возможностей роста, которыми обладает XRP.

Аналитик Woominkyu отмечает увеличение капитала, инвестированного во фьючерсы на этот актив, что может сигнализировать о подъеме цены XRP. Эксперт утверждает, что возможный восходящий тренд — это следствие недавних решений SEC, американского регулятора.

В прошлом году судья определил, что XRP не является незарегистрированной ценной бумагой, отклонив обвинение, выдвинутое SEC против Ripple. Хотя процесс все еще открыт, это постановление судьи является ключом к созданию криптовалютного ETF. Исходя из этого Брэд Гарлингхаус, генеральный директор Ripple, заявил, что в течение времени появится фонд на его криптовалюту.

BNB

Binance Coin (BNB) известен на просторах крипторынка, как собственный токен Binance — одной из крупнейших в мире бирж для торговли цифровыми активами. Для иллюстрации, объем проводимых транзакций на этой платформе составляет около $1 трлн в день.

Будучи главной монетой платформы, BNB предлагает множество преимуществ держателям. Так обладатели коина могут экономить до 25% на торговых комиссиях, а также получать вознаграждения за отправку актива в стейкинг. Также токен обеспечивает высокую масштабируемость и быстрое время обработки транзакций.

Максимальный запас BNB составляет 200 миллионов, но команда проводит сжигание для сокращения предложения токенов. Такой подход делает альткоин более ценным из-за повышения спроса по мере уменьшения запаса. Многие перспективные монеты 2024 имеют подобную встроенную функцию.

Ближайшее ежеквартальное сжигание криптовалюты запланировано на июль. Планируется изъять более 1,6 миллиона единиц BNB, что эквивалентно почти $1 млрд. Это событие считается ключевым для цены актива. В июне этого года монета выросла до нового рекордного максимума в $720, поэтому аналитики настроены положительно на будущую траекторию Binance Coin.

Как выбирать перспективные для инвестиций криптовалюты?

Прежде чем купить цифровую валюту необходимо провести множество исследований. Ключевые моменты, которые следует учитывать, следующие:

рыночная капитализация — такие проекты как Ethereum уже имеют огромную стоимость. Это означает, что потенциал роста будет ограничен по сравнению с проектами с меньшей капитализацией;

— такие проекты как Ethereum уже имеют огромную стоимость. Это означает, что потенциал роста будет ограничен по сравнению с проектами с меньшей капитализацией; варианты использования — полезные монеты всегда будут иметь наилучшие шансы на увеличение стоимости с течением времени;

— полезные монеты всегда будут иметь наилучшие шансы на увеличение стоимости с течением времени; новинки на рынке — стоит изучить предварительные продажи криптовалют. Их монеты можно приобрести со скидкой, а потенциал роста может быть выше, чем у котирующихся токенов;

— стоит изучить предварительные продажи криптовалют. Их монеты можно приобрести со скидкой, а потенциал роста может быть выше, чем у котирующихся токенов; наличие фундаментальных требований — перспективная криптовалюта должна иметь дефляционную токеномику, дорожную карту, поддержку отраслевых экспертов и стратегию развития на несколько кварталов вперед.

Кроме того, стоит прислушиваться к мнению ведущих отраслевых экспертов. Например, согласно отчету инвестиционной фирмы Galaxy, самые перспективные монеты 2024 — мем-коины. Аналитики подчеркивают, что мемные токены основаны на поколениях вирусных историй, и их деятельность продолжает стимулировать внедрение блокчейна.

Общая стоимость семи крупнейших мем-монет составляет около $57 млрд, что в 3,5 раза больше, чем год назад. Также отмечается, что четыре из них были запущены менее двух лет назад, а основной сетью в этой нише стала Solana.

По словам компании Galaxy Digital, мемы существовали всегда, как и желание быстро заработать деньги. Это указывает на то, что эта новая комбинация, вероятно, останется популярной.

Завершение

Как и большинство криптоактивов, упомянутые в статье токены находятся под сильным влиянием того, что делает Bitcoin (BTC). В случае подъема биткоина, растут и альткоины, при этом многие из которых демонстрируют гораздо более агрессивные «бычьи» движения. Когда BTC падает, то же самое происходит и с остальными монетами.

В целом, большинство аналитиков и трейдеров настроены оптимистично и считают, что биткоин продолжит свой путь вверх в оставшуюся часть 2024 и 2025 годов. Если эти прогнозы оправдаются, шансы на то, что восходящий тренд распространится на всю криптовалютную экосистему, возрастут.

Playdoge По материалам:

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