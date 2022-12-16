Пенсионный фонд назвал еще одну причину, когда субсидию не предоставят — Finance.ua

Пенсионный фонд назвал еще одну причину, когда субсидию не предоставят Сегодня 20:03 — Личные финансы

Одной из причин неназначения субсидии может служить наличие автомобиля.

Об этом напоминают в Пенсионном фонде Украины.

Пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг не назначат, если в собственности домохозяйства есть:

один автомобиль, с момента выпуска которого прошло менее пяти лет;

два или более автомобилей, с момента выпуска которых прошло менее 15 лет.

Если же с момента выпуска автомобиля прошло более пяти или пятнадцати лет (если автомобилей несколько), их владельцы могут претендовать на субсидию.

Справка Finance.ua:

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование жилищных субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа за ноябрь 2022 года. На выплаты для более 2,6 млн домохозяйств направлено 3,9 млрд гривен, в том числе:

1,2 млрд гривен — на выплату субсидий через АО «Укрпочта»,

2,7 млрд гривен — через уполномоченные банки.

Ожидается, что средняя субсидия в течение отопительного сезона составит 1700-1800 гривен.

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