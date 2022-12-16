Пенсионный фонд назвал еще одну причину, когда субсидию не предоставят — Finance.ua
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Пенсионный фонд назвал еще одну причину, когда субсидию не предоставят

Личные финансы
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Одной из причин неназначения субсидии может служить наличие автомобиля.
Об этом напоминают в Пенсионном фонде Украины.
Пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг не назначат, если в собственности домохозяйства есть:
  • один автомобиль, с момента выпуска которого прошло менее пяти лет;
  • два или более автомобилей, с момента выпуска которых прошло менее 15 лет.
Если же с момента выпуска автомобиля прошло более пяти или пятнадцати лет (если автомобилей несколько), их владельцы могут претендовать на субсидию.

Справка Finance.ua:

  • Пенсионный фонд Украины завершил финансирование жилищных субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа за ноябрь 2022 года. На выплаты для более 2,6 млн домохозяйств направлено 3,9 млрд гривен, в том числе:
  • 1,2 млрд гривен — на выплату субсидий через АО «Укрпочта»,
  • 2,7 млрд гривен — через уполномоченные банки.
  • Ожидается, что средняя субсидия в течение отопительного сезона составит 1700-1800 гривен.
По материалам:
Finance.ua
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