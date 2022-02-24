Пенсии и соцвыплаты: в Украине был создан координационный штаб — Finance.ua

Пенсии и соцвыплаты: в Украине был создан координационный штаб

Сегодня 20:06 — Личные финансы

Пенсии и соцвыплаты: в Украине был создан координационный штаб

Минсоцполитики, Национальная социальная сервисная служба и Пенсионный фонд Украины создали координационный штаб для обеспечения устойчивости и бесперебойной работы социальной защиты в условиях военного положения.

Об этом сообщает Минсоцполитики в Фейсбуке.

«На первом заседании координационного штаба спланирован порядок сбора информации о потребностях перемещенного населения и имеющиеся ресурсы для удовлетворения этих потребностей из департаментов социальной защиты местных государственных администраций, действия по привлечению помощи доноров, благотворительных и общественных организаций для обеспечения жизненных потребностей перемещенных лиц», — говорится в уведомлении.

В ближайшее время заработают информационно-координационные горячие линии, которые будут переориентированы из Правительственного контактного центра 15-45, 15-39, 15-47.

Также уже наработаны альтернативные способы выплаты пенсий и социальных пособий на случай сбоев в работе того или иного банковского учреждения, а также для перемещенных лиц, получающих пенсию через почтового оператора.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью