Пенсии и соцвыплаты: в Украине был создан координационный штаб — Finance.ua
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Пенсии и соцвыплаты: в Украине был создан координационный штаб

Сегодня 20:06Личные финансы
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Пенсии и соцвыплаты: в Украине был создан координационный штабПенсии и соцвыплаты: в Украине был создан координационный штаб
Минсоцполитики, Национальная социальная сервисная служба и Пенсионный фонд Украины создали координационный штаб для обеспечения устойчивости и бесперебойной работы социальной защиты в условиях военного положения.
Об этом сообщает Минсоцполитики в Фейсбуке.
«На первом заседании координационного штаба спланирован порядок сбора информации о потребностях перемещенного населения и имеющиеся ресурсы для удовлетворения этих потребностей из департаментов социальной защиты местных государственных администраций, действия по привлечению помощи доноров, благотворительных и общественных организаций для обеспечения жизненных потребностей перемещенных лиц», — говорится в уведомлении.
В ближайшее время заработают информационно-координационные горячие линии, которые будут переориентированы из Правительственного контактного центра 15-45, 15-39, 15-47.
Также уже наработаны альтернативные способы выплаты пенсий и социальных пособий на случай сбоев в работе того или иного банковского учреждения, а также для перемещенных лиц, получающих пенсию через почтового оператора.
По материалам: Укрінформ
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