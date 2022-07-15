Пекин отменит запрет на импорт угля из Австралии — Bloomberg — Finance.ua
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Пекин отменит запрет на импорт угля из Австралии — Bloomberg

Энергетика
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Китай планирует отменить почти двухлетний запрет на уголь из Австралии. Таким образом Пекин хочет предотвратить энергетический кризис, вызванный санкциями против россии.
Об этом сообщает Bloomberg.
В Китае опасаются конкуренции на уголь, когда санкции Запада против энергетики рф полностью вступят в силу. Чтобы избежать перебоев в подаче электроэнергии, Пекин хочет увеличить поставки угля из других стран.
По данным СМИ, один из пунктов антикризисного плана — возобновление импорта угля из Австралии. Отмечается, что представитель МИД Китая Ван Вэньбин подтвердил, что страны готовы возобновить торговые отношения.
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Почему Китай не покупал австралийский уголь

Как известно, Австралия — один из главных поставщиков угля в мире. Китай, который ранее был крупнейшим потребителем австралийского угля, ввел неофициальный запрет в конце 2020 года.
Это произошло из-за обострения военных действий между Канберрой и Пекином. Кроме того, Австралия заблокировала строительство мобильных 5G-сетей компанией Huawei. Следует добавить, что запрет касался не только угля, но и других товаров, таких как продукты питания и алкоголь.
После пяти месяцев полномасштабного военного вторжения россии в Украину Германия заявила, что полностью прекратит закупать у рф нефть и уголь.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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