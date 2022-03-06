Payoneer останавливает работу в России — Finance.ua

Payoneer останавливает работу в России

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Payoneer останавливает работу в России, diariobalear.com

Платежная система Payoneer останавливает свою работу в России из-за войны с Украиной.

Об этом сообщает Ain.ua.

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«Мы приняли решение остановить доступ к услугам Payoneer новым клиентам в России и завершить выполнение своих обязательств с нашими текущими глобальными партнерами и клиентами, работающими в России, в соответствии с условиями договора. Мы не можем с чистой совестью поддерживать деятельность агрессивного правительства, которое нарушает десятилетие мира в Европе», — говорится в сообщении.

В компании также заверили, что гарантируют украинским клиентам доступ к их средствам, где бы они ни находились в мире. Кроме того, компания пообещала оказать финансовую помощь в преодолении гуманитарных проблем в Украине.

«Мы также настраиваем нашу платформу таким образом, чтобы клиентам было легче перечислять средства организациям, оказывающим помощь Украине», — заявили в компании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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