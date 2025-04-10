ПАСЕ одобрила резолюцию об ответственности россии за вооруженную агрессию против Украины — Finance.ua

ПАСЕ одобрила резолюцию об ответственности россии за вооруженную агрессию против Украины Сегодня 14:40

ПАСЕ одобрила резолюцию об ответственности россии за вооруженную агрессию против Украины

Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о необходимости установления ответственности за российскую агрессию в Украине и недопущении безнаказанности.

Среди положений резолюции:

▪️ россия должна ответить за все преступления: акт агрессии, аннексию территорий, геноцид;

▪️ ПАСЕ приветствует согласование необходимых юридических документов для создания Специального трибунала в отношении преступления агрессии в рамках Совета Европы;

▪️ ПАСЕ приветствует начало переговоров по созданию Компенсационной комиссии — второго этапа формирования механизма компенсаций, после уже созданного международного Реестра убытков для Украины;

▪️ статус временной защиты украинцев за границей должен действовать до установления реального, устойчивого мира;

▪️ подчеркивается важность документирования всех нарушений международного гуманитарного права, начиная с 2014 года;

Парламентская ассамблея Совета Европы также подчеркнула: любые мирные переговоры должны начинаться с гуманитарных вопросов, в частности, освобождения и репатриации всех военнопленных, незаконно задержанных гражданских и возвращения депортированных украинских детей.

«Это еще один шаг к справедливости. Международное сообщество должно действовать сплоченно, чтобы остановить агрессора и защитить жертв!», — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

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