ПАСЕ одобрила резолюцию об ответственности россии за вооруженную агрессию против Украины — Finance.ua
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ПАСЕ одобрила резолюцию об ответственности россии за вооруженную агрессию против Украины

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ПАСЕ одобрила резолюцию об ответственности россии за вооруженную агрессию против Украины
ПАСЕ одобрила резолюцию об ответственности россии за вооруженную агрессию против Украины
Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о необходимости установления ответственности за российскую агрессию в Украине и недопущении безнаказанности.
Среди положений резолюции:
▪️ россия должна ответить за все преступления: акт агрессии, аннексию территорий, геноцид;
▪️ ПАСЕ приветствует согласование необходимых юридических документов для создания Специального трибунала в отношении преступления агрессии в рамках Совета Европы;
▪️ ПАСЕ приветствует начало переговоров по созданию Компенсационной комиссии — второго этапа формирования механизма компенсаций, после уже созданного международного Реестра убытков для Украины;
▪️ статус временной защиты украинцев за границей должен действовать до установления реального, устойчивого мира;
▪️ подчеркивается важность документирования всех нарушений международного гуманитарного права, начиная с 2014 года;
Парламентская ассамблея Совета Европы также подчеркнула: любые мирные переговоры должны начинаться с гуманитарных вопросов, в частности, освобождения и репатриации всех военнопленных, незаконно задержанных гражданских и возвращения депортированных украинских детей.
«Это еще один шаг к справедливости. Международное сообщество должно действовать сплоченно, чтобы остановить агрессора и защитить жертв!», — подчеркнул Дмитрий Лубинец.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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