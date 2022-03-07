Паромная переправа между Украиной и Румынией стала бесплатной для людей — Finance.ua

Паромная переправа между Украиной и Румынией стала бесплатной для людей

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Паромная переправа между Украиной и Румынией стала бесплатной для людей

На паромной линии Орловка — Исакча в Одесской области введен бесплатный проезд для всех пешеходов и пассажиров транспортных средств.

Об этом сообщается на странице переправы.

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«Паромный комплекс Орловка сообщает, что в связи с военной агрессией РФ против Украинского государства и украинского народа на паромной линии Орловка (UA) — Исакча (RO) введен бесплатный проезд для всех пешеходов и пассажиров транспортных средств, оплата производится только за само транспортное средство (легковое, автобус, микроавтобус и грузовой транспорт)», — говорится в сообщении.

Также освобождаются от оплаты грузовые транспортные средства (микроавтобусы, грузовики и фуры), осуществляющие поставки гуманитарной помощи в Украину.

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