Парламент Венгрии одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО на первом заседании в 2023 году — СМИ Сегодня 09:45

Парламент Венгрии ратифицирует присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу на первом заседании следующего года, заявил венгерский премьер Виктор Орбан на брифинге в Словакии.

«Венгерский парламент одобрит заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО на первой сессии законодателей в следующем году, сказал Орбан», — информирует Bloomberg.

Агентство пишет, что ранее представители венгерских властей заявляли, что Будапешт выразит поддержку присоединению Финляндии и Швеции к НАТО до конца 2022 года.

Турция и Венгрия еще не ратифицировали присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. В Анкаре заявляют, что сделают это, когда эти скандинавские страны выполнят ряд условий, прописанных в согласованном между сторонами меморандуме. В частности, там есть пункты о том, что Швеция и Финляндия должны принять меры против курдских группировок, которые Анкара считает террористическими. Также Анкара настаивает на экстрадиции ряда деятелей-курдов.

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