Panasonic приостановила операции с РФ — Finance.ua

Panasonic приостановила операции с РФ

Сегодня 12:40 — Фондовый рынок

Panasonic Group заявила о приостановке операций с РФ.

«Мы очень обеспокоены текущей ситуацией в Украине и хотим выразить глубокие соболезнования всем пострадавшим. Мы надеемся, что мир вернется к миру и безопасности как можно скорее», — сказали в компании.

«Из-за экономических, логистических и других практических проблем мы решили приостановить операции с Россией», — добавили там.

Также группа продолжит мониторинг развития событий и будет оказывать гуманитарную помощь, если это необходимо.

«Как первый шаг мы решили пожертвовать примерно 20 миллионов иен Польскому Красному Кресту, который поддерживает тех, кто эвакуировался в соседнюю Польшу из Украины, а также неправительственной организации Peace Winds Japan, которая оказывает помощь Украине», — резюмировали в Panasonic Group.

Западный бизнес в настоящее время массово разрывает связи с РФ.

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