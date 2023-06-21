Пакистан и Китай заключили соглашение на $4,8 млрд о строительстве атомной электростанции — Finance.ua
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Пакистан и Китай заключили соглашение на $4,8 млрд о строительстве атомной электростанции

Фондовый рынок
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Во вторник, 20 июня, Пакистан и Китай подписали соглашение о строительстве атомной электростанции мощностью 1200 МВт на сумму $4,8 млрд.
Об этом заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, пишет Reuters.
Работа над строительством проекта под названием Chashma 5 начнется немедленно, а находиться атомная электростанция будет в центральной провинции Пенджаб. Поддержка Китая поможет Пакистану отказаться от зависимости от ископаемого топлива.
Известно, что соглашение подписано между Китайской национальной ядерной кооперацией и Пакистанской комиссией по атомной энергии.
«Инвестиции Китая в этот проект в размере 4,8 млрд долларов громко и четко свидетельствуют о том, что Пакистан является местом, где китайские компании и инвесторы продолжают демонстрировать свое доверие и уверенность», — сказал Шариф.
  • 1 апреля 2022 сообщалось, что Польша к 2040 году планирует построить 6 атомных реакторов на нескольких площадках. Министерство климата и окружающей среды Польши должно выдать принципиальное решение по строительству первой атомной электростанции в стране до 13 июля.
По материалам:
Espreso.tv
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