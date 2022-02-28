Падение рубля установило рекорд — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Падение рубля установило рекорд

Сегодня 09:55Валюта
659
Официальная утренняя торговая сессия на Московской бирже, которая должна была начаться в 7 утра по московскому времени, отменена. Торги на валютном и денежном рынке откроются в понедельник в 10 утра.
Как сообщает Радио Свобода, целесообразность открытия торгов на других рынках Банк России определит «в зависимости от развития ситуации».
Курсы евро и доллара на международных торгах утром 28 февраля поднялись до исторического максимума после того, как западные страны ввели санкции относительно Центрального банка России.
На внебиржевом рынке Forex утром понедельника курс доллара подскочил более чем на 25% и достиг 105 рублей за один доллар. Курс евро вырос примерно на столько же, составив 117 рублей.
Рост котировок произошел после оглашения санкций Евросоюза против Банка России. Совет ЕС запретил какие-либо операции с валютными резервами российского Центробанка.
В то же время Банк России вводит временный запрет российским брокерам продавать ценные бумаги по доверенности иностранных клиентов. Распродажа облигаций и акций нерезедентами обычно оказывает влияние как на фондовый, так и на валютный рынок, поскольку инвесторы меняют полученные за активы рубли на валюту.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам: Радіо Свобода
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.