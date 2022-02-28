Падение рубля установило рекорд — Finance.ua

Падение рубля установило рекорд

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Официальная утренняя торговая сессия на Московской бирже, которая должна была начаться в 7 утра по московскому времени, отменена. Торги на валютном и денежном рынке откроются в понедельник в 10 утра.

Как сообщает Радио Свобода , целесообразность открытия торгов на других рынках Банк России определит «в зависимости от развития ситуации».

Курсы евро и доллара на международных торгах утром 28 февраля поднялись до исторического максимума после того, как западные страны ввели санкции относительно Центрального банка России.

На внебиржевом рынке Forex утром понедельника курс доллара подскочил более чем на 25% и достиг 105 рублей за один доллар. Курс евро вырос примерно на столько же, составив 117 рублей.

Рост котировок произошел после оглашения санкций Евросоюза против Банка России. Совет ЕС запретил какие-либо операции с валютными резервами российского Центробанка.

В то же время Банк России вводит временный запрет российским брокерам продавать ценные бумаги по доверенности иностранных клиентов. Распродажа облигаций и акций нерезедентами обычно оказывает влияние как на фондовый, так и на валютный рынок, поскольку инвесторы меняют полученные за активы рубли на валюту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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