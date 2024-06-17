P2P-переводы с украинских карт на иностранные — Finance.ua

P2P-переводы с украинских карт на иностранные Сегодня 20:00 — Финтех и Карты

P2P-переводы с украинских карт на иностранные

По данным Первого Украинского Международного Банка ( ПУМБ ), в 2023 году 9% от общего количества зарубежных денежных переводов составили именно переводы из Германии в Украину.

Вместе с тем самым простым способом отправить деньги за границу остается перевод P2P с карты украинского банка на карту иностранного (в нашем случае — немецкого). Такие переводы лучше всего делать с валютных карт в евро. Если переводить на заграничную карту с карты того же ПУМБ, комиссия за перевод будет составлять 1% от суммы транзакции.

Действуют лимиты на отправляемые суммы:

не более эквивалента 29 999 грн на одну операцию;

не более эквивалента 89 999 грн в день;

не более эквивалента 100 тыс. грн в месяц. Последний лимит установлен Национальным банком.

По данным ПУМБ , средняя сумма перевода P2P на карту в Германию составляет около 300 долларов США.

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