P2P-переводы с украинских карт на иностранные — Finance.ua

P2P-переводы с украинских карт на иностранные
По данным Первого Украинского Международного Банка (ПУМБ), в 2023 году 9% от общего количества зарубежных денежных переводов составили именно переводы из Германии в Украину.
Вместе с тем самым простым способом отправить деньги за границу остается перевод P2P с карты украинского банка на карту иностранного (в нашем случае — немецкого). Такие переводы лучше всего делать с валютных карт в евро. Если переводить на заграничную карту с карты того же ПУМБ, комиссия за перевод будет составлять 1% от суммы транзакции.
Действуют лимиты на отправляемые суммы:
- не более эквивалента 29 999 грн на одну операцию;
- не более эквивалента 89 999 грн в день;
- не более эквивалента 100 тыс. грн в месяц. Последний лимит установлен Национальным банком.
По данным ПУМБ, средняя сумма перевода P2P на карту в Германию составляет около 300 долларов США.
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