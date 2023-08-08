Овощи борщевого набора резко подешевели — Finance.ua

Овощи борщевого набора резко подешевели Сегодня 21:22 — Личные финансы

Овощи борщевого набора резко подешевели

Нестабильность в стране остро затронула овощеводство. Пакет «борщового набора» как для населения сейчас имеет прекрасную цену, а для производителя — катастрофическую.

Об этом рассказал Иван Стефанишин, советник директора по агропромышленному комплексу оптового рынка «Шувар».

«Цены на овощи достигли нижней планки. По сравнению с прошлогодними разве что свекла и картофель примерно остались одной стоимости, остальные резко пошли вниз. По луку цена снизилась до 14 грн/кг на оптовом рынке „Шувар“, а была 23 грн в прошлом году. Морковь стала 17 грн/кг, а была 21 гривну. Свекла сейчас 8,5 грн/кг, была 10, картофель сегодня на уровне 8 грн/кг, а был 8,2», — отметил Иван Стефанишин.

Также, по его словам, резко упала стоимость капусты. На сегодняшний день оптовая стоимость — 7 грн/кг, тогда как в прошлом году было 22 грн/кг.

«Многие предприниматели прогорели также на луке. В прошлом году в зимне-весенний период были высокие цены на лук и кое-кто воспринял это как возможность заработка. Понасевали-понасаживали очень много, и предложение превысило спрос. Цена килограмма лука упала до 14 гривен за килограмм при ожидании около 30», — отметил эксперт.

По его словам, такой ценопад можно объяснить, в частности, и нагнетанием информации о прогнозируемом дефиците из-за потерь Херсонщины в части агросектора и ранних овощей.

«Посажено было очень много борщового набора, и нет на него спроса — предложение слишком велико. Это свидетельствует о нестабильности нашего производства и желании заработать за день кучу денег. В агросекторе так не бывает. Здесь должна быть системная работа, которая позволяла бы получить урожай соответствующего качества и нужного количества. Акцент производственный сегодня сместился в сторону западных областей Украины. Огромные тоннажи овощей выращивают на Закарпатье и Тернопольщине. Также Львовщина, Волынь, Ровно. Эти регионы продуцируют основную корзину борщового набора, здесь ее около 70%», — подытожил Иван Стефанишин.

bizagro По материалам:

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