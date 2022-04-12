Отток капитала из россии вырос до $64,2 млрд — Finance.ua
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Отток капитала из россии вырос до $64,2 млрд

Сегодня 17:14Мир
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Отток капитала из россии вырос до $64,2 млрдОтток капитала из россии вырос до $64,2 млрд
Чистый отток капитала из России в первом квартале 2022 года вырос до $64,2 млрд. И это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда отток составил $17,5 млрд.
Об этом свидетельствуют данные центробанка России, пишет «Коммерсантъ».
Причиной такой динамики стало военное вторжение россии в Украину. На фоне происходящего иностранные инвесторы стали активно выводить свои активы из государства.
Примечательно, что из-за большого объема выведенных средств центробанк рф ограничил возможность выведения активов за границу, в том числе для иностранных инвесторов.
Однако профицит текущих операций за январь-март 2020 года в стране увеличился в 2,6 раза — до $58,2 млрд. Этому способствовал рост мировых цен на энергоносители.
Положительное сальдо внешней торговли России по итогам квартала составило $66,3 млрд, что в 2,6 раза больше, чем в результате за аналогичный период 2021 года. Тогда этот показатель составил $25,8 млрд. Напомним, Всемирный банк прогнозирует, что в 2022 году ВВП россии сократится на 11,2%. Инвестиции снизятся на 16,9%, экспорт товаров и услуг — на 30,9%, импорт — на 35,2%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Фінансовий клуб
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